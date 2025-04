Volilna pravila

Mediji izdajatelja POP TV d.o.o. bodo o političnih temah poročali z vso potrebno natančnostjo, profesionalno skrbnostjo in nepristransko. Mediji izdajatelja POP TV d.o.o. bodo pri poročanju o referendumski kampanji sprejemali uredniške odločitve, ki bodo razumne ter sprejete s pazljivostjo in nepristranskostjo. Presojanje, kaj je novica, bo še vedno osnova za sprejemanje uredniških odločitev v informativnih programih, in to presojanje bo v času referendumske kampanje potekalo znotraj okvirov demokratične in dostojne razprave.

Načini, na katere bodo mediji izdajatelja POP TV d.o.o. zagotavljali nepristranskost do različnih stališč, so odvisni izključno od formata, končnega izdelka in platforme poročanja. Vendar pa bodo uredništva in ustvarjalci vsebin prevzeli primarno odgovornost za to, da v lastnih prispevkih dosežejo potrebno nepristranskost, pri čemer bodo upoštevali tudi zahtevo, da je poleg dejanske nepristranskosti pomemben tudi videz, ki slednjo jasno izkazuje.