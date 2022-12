Težave na lokalnih volitvah: dvojno delo za komisijo, napake pri rezultatih

Štetje glasovnic se je v prvem krogu lokalnih volitev zavleklo pozno v noč. Na ministrstvu za javno upravo odgovarjajo, da "volilne odbore vodita natančnost in verodostojnost rezultatov, ne hitrost". A kot nam je zagotovilo več članov volilnih komisij, je bilo preštevanje glasov na spletni strani počasno tudi zaradi neuporabe indigo papirja. Tega volilne komisije običajno uporabljajo za zapisovanje poročil po volitvah, s čimer se ustvarita dve identični kopiji zapisa. A tokrat indigo papirja niso uporabili, kopiji pa so morali tako dvakrat zapisati ročno. Težave so se pojavile tudi drugod: od občasnega nedelovanja spletne strani isDVK do napačnih rezultatov. Kaj je šlo narobe?

Štetje glasovnic v prvem krogu lokalnih volitev se je, kljub drugi najnižji udeležbi na lokalnih volitvah v zgodovini Slovenije, ponekod zavleklo pozno v noč. Volilni odbori so morali prešteti 801.287 glasovnic, udeležba pa je bila tako 47,61-odstotna. Marsikdo se je tako vprašal, zakaj je štetje glasovnic tako dolgo trajalo in zakaj so imele nekatere občinske komisije že znane končne rezultate, medtem ko je na spletni strani DVK še vedno kazalo, da je preštetih na primer le slabih 20 odstotkov glasov.

V prvem krogu smo izvolili 165 županov od 212 občin. Župane za prihodnja štiri leta so v nedeljo dobili tudi v šestih mestnih občinah.

Na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da so lokalne volitve bistveno bolj kompleksne kot katere koli volitve na državni ravni. "Upoštevati je treba, da se na dan rednih lokalnih volitev izvaja glasovanje za župana, člane občinskega sveta, za člane svetov ožjih delov (krajevne, vaške in četrtne skupnosti), v 20 občinah za romskega predstavnika, v petih občinah za predstavnika madžarske in v štirih za predstavnika italijanske narodne skupnosti," pravijo. Štetje glasovnic izvajajo volilni odbori po zaprtju volišč. "Pri tem jih vodita natančnost in verodostojnost rezultatov in ne hitrost," trdijo na ministrstvu in razlagajo, da je zaradi razlik v številu volilnih upravičencev na posameznem volišču (od 50 do več kot 1000) tudi čas štetja različen. Pri tem so izpostavili, da se hkrati z župani in člani občinskih svetov volijo še sveti približno 1000 krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Na lokalnih volitvah se pri proporcionalnem sistemu za občinske svete in svete krajevnih skupnosti štejejo še preferenčni glasovi, ki jih volitve za poslance državnega zbora ne poznajo. "Vse to ustrezno podaljša postopek ugotavljanja izidov," so prepričani.

icon-expand Volilna skrinjica FOTO: AP

A člani več volilnih komisij so nam sporočili, da je bila zamuda tudi zaradi pisanja poročil po preštevanju glasov. Kot so nam zagotovili, so morali namreč napisati po dve poročili za vsake volitve – za župana, člane občinskega sveta, za člane svetov ožjih delov. Kot so dejali, poročil tokrat niso pisali na indigo papir, ki bi samodejno poskrbel, da se ustvarita dve kopiji zapisa. Kopijo so morali tako znova napisati ročno, ob čemer se posamezno poročilo pripravlja tudi 45 minut, zaradi neuporabe indigo papirja pa je priprava poročil torej vzela še enkrat toliko časa. Na ministrstvu so pojasnili, da so občinske volilne komisije (ObVK) za vsako volišče določile ločene zapisnike za župana, občinski svet in za volitve v svete ožjih delov občin. "Gre za tri ločene volitve, ki zahtevajo ločen zapisnik. Ti zapisniki so že natisnjeni v kopiji z indigom, strani pa so perforirane, zato se zapisnik izpolni samo enkrat, po tem, ko se odda na ObVK, pa se loči na original, ki ga obdrži in arhivira ObVK, in na kopijo, ki jo dobi volilni odbor," so dejali. A to očitno ne drži, saj nam je več komisij sporočilo, da poročil niso pisali na indigo papir. Vnos izidov je, zaradi večjega števila kandidatov, opravljen bistveno počasneje Ko volilni odbor prešteje glasovnice, pripravi torej zapisnik, ki ga skupaj z volilnim gradivom (neuporabljene glasovnice, veljavne glasovnice, neveljavne glasovnice, volilni imenik ...) odnese na sedež občinske volilne komisije. Ta preveri pravilnost izračunov in neveljavne glasovnice. Nato se šele lahko začne vnos v informacijski sistem isDVK. Postopek je sicer povsem identičen tistemu na državnozborskih ali predsedniških volitvah, le da je vnos izidov v isDVK na teh, zaradi manjšega števila kandidatov, opravljen bistveno hitreje. Občinska volilna komisija vnaša izide po voliščih po vrstnem redu, kakor volilni odbori prihajajo na sedež občinske volilne komisije. Vnos je torej naključen, ko je vneseno eno volišče, se vnaša naslednje. Izidi z enega volišča se vnesejo v celoti, za župana, občinski svet in svet krajevne skupnosti, pravijo na ministrstvu. Za razliko od državnozborskih in predsedniških volitev se je ministrstvo za javno upravo v dogovoru z državno volilno komisijo odločilo, da vnosa statistike volilne udeležbe (to je volivcev po starosti, spolu, državljanstvu, tujci ...) občinske volilne komisije na dan volitev ne vnašajo, informacijski sistem tega vnosa na dan volitev niti ni omogočal. S tem se je pomembno dodatno skrajšal čas, ki bi bil sicer potreben za vnos izidov (volilno statistiko so občinske volilne komisije v isDVK vnesle v ponedeljek).

Spletna stran se je posodabljala vsakih pet minut, izpadov niso zaznali "Kot smo že pojasnili pri prejšnjih odgovorih, razlika v hitrosti pri vnašanju v isDVK ni posledica informacijskega sistema. Za hitrost in predvsem pravilnost vnosa so izključno odgovorne občinske volilne komisije, te tudi sproti odpravljajo napake, če se te zgodijo," so še odgovorili. Ministrstvo za javno upravo je na dan volitev zagotavljajo strokovno pomoč tako glede izvedbe volilnih postopkov kot tudi glede vnosa v informacijski sistem isDVK med 10. uro dopoldne v nedeljo do 2. ure zjutraj v ponedeljek. Spletna stran se je sicer posodabljala vsakih pet minut, izpadov pa ob tem niso zaznali. "Spletna stran je bila razumljivo še posebej v prvih dveh urah po objavi prvih delnih izidov zelo klikana," so dodali, a točne statistike od izvajalca še niso prejeli.

A tudi tu so uporabniki sporočili, da je bila spletna stran z volilnimi izidi večkrat neodzivna, prav tako se pogosto ni prikazovala grafična podoba izidov glasovanja. Napaka na mobilnih napravah: seštevek preštetih glasovnic presegal 100 odstotkov Je pa marsikdo opazil še, da so bili rezultati med štetjem (odstotki glasov) prikazani napačno. Skupni seštevek glasov za župane je v več primerih presegal 100 odstotkov.

icon-expand FOTO: Posnetek zaslona icon-chevron-left icon-chevron-right