Slovenija

Volilni kongres Svobode: Golob edini kandidat za predsednika

Koper, 20. 09. 2025 09.05 | Posodobljeno pred 25 minutami

Članstvo Gibanja Svoboda se bo v Kopru zbralo na volilnem kongresu. Edini kandidat za predsednika stranke je aktualni prvak in premier Robert Golob, ki bo tako pred prihajajočimi volitvami stehtal svojo podporo v stranki. Kongres bo odločal tudi o 25 članih sveta stranke, sicer pa bodo pogledi usmerjeni zlasti k pripravam na volitve v DZ.

Kongres, na katerem pričakujejo okoli 600 članov stranke, bo namenjen predvsem pregledu opravljenega dela in spodbudi članstvu pred naslednjimi državnozborskimi volitvami. V uvodnem delu bodo zbrane nagovorili tudi vidnejši predstavniki Gibanja Svoboda.

Nagovor predsednika stranke Roberta Goloba pa bo sledil v drugem delu kongresa, preden bo članstvo glasovalo o njegovem vnovičnem štiriletnem mandatu na čelu stranke in s tem zaupnici, da jih popelje v naslednjo volilno tekmo.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Damjan Žibert

Predsednika stranke skladno s statutom voli in razrešuje kongres, ki ga sestavljajo vsi člani stranke. Kongres je sklepčen, če se ga udeleži najmanj tretjina vseh članov. Ti pa bodo danes volili tudi 25 članov sveta stranke, ki jih kongres potrjuje na predlog izvršnega odbora stranke.

Ta bo v naslednjih mesecih, enako kot tudi njene politične tekmice, zlasti pred izzivom prepričati volivce, da jim na prihajajočih volitvah v DZ namenijo svoj glas. Generalni sekretar stranke Matej Grah je pred kongresom dejal, da se bodo v stranki do volitev ukvarjali predvsem sami s sabo, čas za pogovore o sodelovanju, tudi z novimi akterji na političnem parketu, bo po volilni nedelji ob znanih razmerjih moči.

Stranka Gibanje Svoboda je nastala 26. januarja 2022 na temeljih oziroma s preoblikovanjem Stranke zelenih dejanj, ki jo je sicer ustanovil in vodil Jure Leben. Za predsednika je bil tedaj izvoljen Golob, ki je s stranko aprila na parlamentarnih volitvah dosegel zgodovinsko zmago.

Trenutno ima stranka 39 poslancev in 14 ministrov ter dva evropska poslanca.

gibanje svoboda robert golob volilni kongres
Volja
20. 09. 2025 09.33
Glede na to, daje to zelo mlada stranka iz "vseh vetrov" se ne čudim, da je R. Golob TOKRAT edini kandidat stranke.
ODGOVORI
0 0
Finfer
20. 09. 2025 09.32
+0
Sramota namesto da bi ukinili to ničvredno gibanje se pridejo afnat kakor opice na obalo na volitvah upajmo da se bomo osvobodili pred temi kriplnastimi politikanti !!
ODGOVORI
1 1
peglezn
20. 09. 2025 09.31
+1
tehtanje podpore? a kandidat eden... ne bo jih pa sram s tem istim zahebavat janšistov. Golobizem je smrt za državo.
ODGOVORI
2 1
Minifa
20. 09. 2025 09.30
-1
In ta pernati KURJEK si dela norca iz OSTALIH..))
ODGOVORI
0 1
MiliVanili65
20. 09. 2025 09.34
ne sekiraj se,bo tvoj plešec vse spedenal
ODGOVORI
0 0
Grdoba
20. 09. 2025 09.29
+1
In Golob se dela norca iz SDS ko imajo kongres?
ODGOVORI
1 0
Antena
20. 09. 2025 09.28
+3
Podpora za Luzerja
ODGOVORI
3 0
obožeobože
20. 09. 2025 09.28
+2
Hvala bogu da se bližajo volitve. Komaj čakam da Golob sestopi iz oblasti.
ODGOVORI
2 0
Artechh
20. 09. 2025 09.27
+1
Toj pa tko k v SDS. Diktator?
ODGOVORI
2 1
Dragica Cegler
20. 09. 2025 09.14
+5
A niso svobodnjaki tulili,da je Janša diktator,ker je bil edini kandidat za predsednika stranke?
ODGOVORI
7 2
Volja
20. 09. 2025 09.18
+1
😂😂😂To oznako bo dobil, ko bo najmanj 20 let edini kandidat za predsednika stranke‼️🤡
ODGOVORI
3 2
peglezn
20. 09. 2025 09.33
goloba 20 let še njegovi ne bi gledali... kaj šele ostali.
ODGOVORI
0 0
