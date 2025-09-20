Volilni kongres Svobode: Golob edini kandidat za predsednika

Nagovor predsednika stranke Roberta Goloba pa bo sledil v drugem delu kongresa, preden bo članstvo glasovalo o njegovem vnovičnem štiriletnem mandatu na čelu stranke in s tem zaupnici, da jih popelje v naslednjo volilno tekmo.

Kongres, na katerem pričakujejo okoli 600 članov stranke, bo namenjen predvsem pregledu opravljenega dela in spodbudi članstvu pred naslednjimi državnozborskimi volitvami. V uvodnem delu bodo zbrane nagovorili tudi vidnejši predstavniki Gibanja Svoboda.

Predsednika stranke skladno s statutom voli in razrešuje kongres, ki ga sestavljajo vsi člani stranke. Kongres je sklepčen, če se ga udeleži najmanj tretjina vseh članov. Ti pa bodo danes volili tudi 25 članov sveta stranke, ki jih kongres potrjuje na predlog izvršnega odbora stranke.

Ta bo v naslednjih mesecih, enako kot tudi njene politične tekmice, zlasti pred izzivom prepričati volivce, da jim na prihajajočih volitvah v DZ namenijo svoj glas. Generalni sekretar stranke Matej Grah je pred kongresom dejal, da se bodo v stranki do volitev ukvarjali predvsem sami s sabo, čas za pogovore o sodelovanju, tudi z novimi akterji na političnem parketu, bo po volilni nedelji ob znanih razmerjih moči.

Stranka Gibanje Svoboda je nastala 26. januarja 2022 na temeljih oziroma s preoblikovanjem Stranke zelenih dejanj, ki jo je sicer ustanovil in vodil Jure Leben. Za predsednika je bil tedaj izvoljen Golob, ki je s stranko aprila na parlamentarnih volitvah dosegel zgodovinsko zmago.

Trenutno ima stranka 39 poslancev in 14 ministrov ter dva evropska poslanca.