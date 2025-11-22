Volilni molk pred nedeljskim referendumom

Na ministrstvu za notranje zadeve bo v času volilnega molka delovala dežurna služba, ki bo sprejemala prijave domnevnih kršitev volilnega molka.

V času volilnega molka so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Sem spadajo propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank, pozivanje volivk in volivcev, kako naj volijo, ter javni shodi, povezani s kampanjo.

V nočnem času, in sicer danes od polnoči pa do 7. ure, bo podatke mogoče sporočati operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Na isti telefonski številki pa bodo prijave sprejemali tudi od 19. ure do nedelje do 7. ure.

Čez dan, torej danes in v nedeljo od 7. do 19. ure, pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Za kršitev volilnega molka so predvidene globe v višini od 800 do 3000 evrov za organizatorje kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika.