Slovenska demokratska stranka - SDS

Temeljni program SDS je zasnovan kot celovit dokument, ki izhaja iz zgodovinskih, vrednotnih in razvojnih izhodišč stranke ter jih povezuje z aktualnimi družbenimi, gospodarskimi in političnimi izzivi Slovenije. Stranka v ospredje programa postavlja vrednote, kot so svoboda posameznika, človekovo dostojanstvo, pravičnost, solidarnost, odgovornost, domoljubnost in pozitiven odnos do okolja.