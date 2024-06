Volilnim izidom bodo prišteli glasove iz tujine

Volivci v tujini so morali glasovnice na pošto oddati do 9. junija do 19. ure, ko so se zaprla volišča.

Če so izseljenci želeli v tujini glasovati po pošti tudi za referendume, so morali to do 24. maja posebej sporočiti DVK. Brez predhodne prijave so lahko na dan glasovanja glasovali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije, kjer je bilo vzpostavljeno volišče.

Volivci, ki so bili na dan glasovanja začasno v tujini, torej zdomci, so morali za oba načina glasovanja sporočiti DVK. Zdomci so za glasovanje na evropskih volitvah oddali 563 vlog za glasovanje po pošti iz tujine in 510 vlog za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Za glasovanje na posvetovalnih referendumih je bilo oddanih 830 vlog za glasovanje po pošti iz tujine in 582 vlog za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

DVK bo danes zaradi zagotavljanja tajnosti glasovanja ugotavljala tudi izid glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, kjer je glas oddalo manj kot deset volivcev.

Ko bodo znani končni izidi evropskih volitev in referendumskih glasovanj, bo DVK pripravila zapisnik o ugotovitvi izida ter ga objavila v uradnem listu.

Na evropskih volitvah je sicer po delnih neuradnih podatkih DVK SDS prejela 30,64 odstotka glasov, oz. štiri poslanske mandate, Svoboda 22,16 odstotka glasov oz. dva evropska poslanca, po en poslanski mandat pa so osvojile še Vesna (10,52 odstotka glasov), SD (7,74 odstotka) in NSi (7,66 odstotka). V Evropskem parlamentu bodo Slovenijo tako predstavljali Romana Tomc (SDS), Milan Zver (SDS), Branko Grims (SDS), Zala Tomašič (SDS), Irena Joveva (Svoboda), Marjan Šarec (Svoboda), Vladimir Prebilič (Vesna), Matjaž Nemec (SD) in Matej Tonin (NSi).

Na posvetovalnih referendumih pa so se volivci po delnih neuradnih podatkih DVK večinsko izrekli za pri vseh štirih referendumskih vprašanjih. Za uvedbo preferenčnega glasu na volitvah v DZ se je zavzelo 70,83 odstotka volivcev, pravico pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je podprlo 54,84 odstotka volivcev, gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene je podprlo 66,65 odstotka, za omejeno osebno rabo pa 51,55 odstotka volivcev. Udeležba je bila okoli 41-odstotna.