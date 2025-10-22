Volitve bodo marca, po raziskavi bi največ glasov prejela SDS

Parlamentarne volitve se bodo odvile 15., 22. ali 29. marca prihodnje leto. Odločitev o tem, kdaj jih bo razpisala, bo predsednica države sprejela do decembra.

Zakon sicer določa, da se redne volitve razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje iztekajočega se sklica državnega zbora. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

Zadnje parlamentarne volitve, ki so bile prvič po letu 2008 redne, so potekale 24. aprila 2022.

Živahno dogajanje na domačem političnem parketu, ki so ga med drugim zaznamovali ustanovni kongres stranke Prerod, odstop poslanca SD in napoved obvezne božičnice, medtem ni bistveno vplivalo na razmerja med strankami, kaže oktobrska raziskava Politikon, ki so jo konec preteklega tedna izvedli v agenciji Valicon.

Če bi bile volitve na dan, ko so anketirani odgovarjali na vprašanja, bi 21,1 odstotka vprašanih volilo stranko SDS, kar je 0,7 odstotka manj kot septembra (21,8). Gibanje Svoboda bi obkrožilo 18,6 odstotka vprašanih, kar je 0,4 odstotka več kot septembra (18,2 odstotka).