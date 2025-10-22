Volitve bodo marca, po raziskavi bi največ glasov prejela SDS

Parlamentarne volitve se bodo odvile 15., 22. ali 29. marca prihodnje leto. Odločitev o tem, kdaj jih bo razpisala, bo predsednica države sprejela do decembra.
Zakon sicer določa, da se redne volitve razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje iztekajočega se sklica državnega zbora. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.
Zadnje parlamentarne volitve, ki so bile prvič po letu 2008 redne, so potekale 24. aprila 2022.
Živahno dogajanje na domačem političnem parketu, ki so ga med drugim zaznamovali ustanovni kongres stranke Prerod, odstop poslanca SD in napoved obvezne božičnice, medtem ni bistveno vplivalo na razmerja med strankami, kaže oktobrska raziskava Politikon, ki so jo konec preteklega tedna izvedli v agenciji Valicon.
Če bi bile volitve na dan, ko so anketirani odgovarjali na vprašanja, bi 21,1 odstotka vprašanih volilo stranko SDS, kar je 0,7 odstotka manj kot septembra (21,8). Gibanje Svoboda bi obkrožilo 18,6 odstotka vprašanih, kar je 0,4 odstotka več kot septembra (18,2 odstotka).
Sledijo SD s 7,4 odstotka (septembra 8,7 odstotka), Demokrati s 5,1 odstotka (6,3) in Levica s 4,5 odstotka (3,9). Stranka Prerod bi dobila 4,4 odstotka glasov, Resni.ca 4,2 odstotka (5,3), medtem ko bi NSi obkrožilo 3 odstotke vprašanih (4 odstotke). SNS bi volilo 2,7 odstotka (3,4), 2,5 odstotka vprašanih (2,9), Vesno 1,9 odstotka (4,5), Glas upokojencev 1,8 odstotka (1,3), SLS 1,8 odstotka (2,5), Zelene Slovenija odstotek vprašanih (1,8) in Fokus 0,8 odstotka (0,5) vprašanih.
Druge stranke bi obkrožilo 2,7 odstotka (septembra 2,7), neopredeljenih pa je bilo 16,5 odstotka (septembra 12,1 odstotka).
Opredeljenih in hkrati običajnih udeležencev volitev je bilo med vsemi vprašanimi 632. Tudi upoštevaje le njihove odgovore bi oktobra slavila SDS s 25,8 odstotka podpore, sledi Svoboda, ki bi jo obkrožilo 23 odstotkov vprašanih. Na tretjem mestu je SD z 9,7 odstotka.
Levica in Vesna, ki bosta na volitvah nastopili s skupno listo, bi dobili 7,5 odstotka, Demokrati 7,1 odstotka in stranka Prerod 5,1 odstotka. Za NSi bi glasovalo 4,7 odstotka vprašanih, za Resni.co štiri odstotke, za Pirate 2,8 odstotka vprašanih, za SLS 2,5 odstotka, za SNS 2,4 odstotka in za druge stranke 5,4 odstotka.
Valicon je anketo opravljal med 17. in 20. oktobrom na vzorcu 1113 vprašanih.
