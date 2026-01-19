Pat pozicija in viseči parlament. Takšno sestavo napoveduje najnovejša raziskava Mediane za javno televizijo. Prag parlamenta bi namreč prestopilo sedem strank: levi blok bi s Svobodo, SD ter združeno Levico in Vesno naštel 40 poslancev, desni s SDS, Demokrati in NSi pa 42. Nihče od njih torej ne bi zbral potrebnih 46 glasov za sestavo vlade.

"Družba je polarizirana, torej nobena stran nima večine," ugotavlja Damijan Bezjak Zrim iz SD. "Bo pravzaprav ta boj za večino in potem tudi za sestavljanje koalicije po 22. marcu močan," meni Janez Cigler Kralj iz NSi. "Trenutno kaže predvsem zaradi Resnice, da bo parlament viseč," pa pravi Luka Mesec.

Trenutna neparlamentarna Resnica bi namreč glede na anketo dobila šest poslancev in tako lahko predstavljala jeziček na tehtnici. "Ne pristajamo na to, da obstajata samo dve strani in da bi mi lahko pomagali kateri koli od teh strani na oblast," pa odgovarja predsednik stranke Zoran Stevanović.

In s kom, če sploh, bi se stranka, ki je pred časom vnaprej zavrnila koalicijo z Janševo SDS, obenem pa zavrnila tudi nedavno kosilo s premierjem Golobom, sploh povezovala?