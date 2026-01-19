Pat pozicija in viseči parlament. Takšno sestavo napoveduje najnovejša raziskava Mediane za javno televizijo. Prag parlamenta bi namreč prestopilo sedem strank: levi blok bi s Svobodo, SD ter združeno Levico in Vesno naštel 40 poslancev, desni s SDS, Demokrati in NSi pa 42. Nihče od njih torej ne bi zbral potrebnih 46 glasov za sestavo vlade.
"Družba je polarizirana, torej nobena stran nima večine," ugotavlja Damijan Bezjak Zrim iz SD. "Bo pravzaprav ta boj za večino in potem tudi za sestavljanje koalicije po 22. marcu močan," meni Janez Cigler Kralj iz NSi. "Trenutno kaže predvsem zaradi Resnice, da bo parlament viseč," pa pravi Luka Mesec.
Trenutna neparlamentarna Resnica bi namreč glede na anketo dobila šest poslancev in tako lahko predstavljala jeziček na tehtnici. "Ne pristajamo na to, da obstajata samo dve strani in da bi mi lahko pomagali kateri koli od teh strani na oblast," pa odgovarja predsednik stranke Zoran Stevanović.
In s kom, če sploh, bi se stranka, ki je pred časom vnaprej zavrnila koalicijo z Janševo SDS, obenem pa zavrnila tudi nedavno kosilo s premierjem Golobom, sploh povezovala?
"Ne pomeni, da mi z desnimi strankami ne bi sodelovali, ker desno ni samo SDS. Če vemo, da en Golob že četrto leto neprestano zvišuje davke, naše programsko izhodišče pa je tako, da bi znižali vse davke, ne vidim načina, kako bi on lahko z nami sodeloval oziroma sprejel naše pogoje, da ne govorimo o korupciji," pove.
"Najprej bo treba priti v parlament, da bo lahko kdo jeziček na tehtnici," pa pravi Lenart Žavbi iz Gibanja Svoboda. Stranki ankete napovedujejo 15 mandatov manj, kot jih ima trenutno. Ob tem pa iz Svobode ponoven apel za še kakšno povezovanje na levici, saj kar polovica strank s premierjevega kosila namreč ne bi prišla v parlament. To so Prerod, Pirati in Mi, socialisti.
Bi lahko za vsaj na papirju netipičen manever in vstop v koalicijo praviloma nasprotnega pola poskrbela katera od manjših strank? "Jaz dvomim, da se lahko to v tem oziroma naslednjem mandatu zgodi," meni Bezjak Zrim.
"Rabimo mešano koalicijo, politično širino, ki bo stavila na oba pola," je prepričan Anže Logar. "Težko gre NSi v vlado z nekom, ki si je podredil vse sisteme s Policijo na čelu," pravi Cigler Kralj.
SDS, ki ji anketa napoveduje največ, 29 sedežev, a še vedno ne trdne koalicije, na kar cilja njen prvak, pa javnega mnenja danes ni komentirala.
