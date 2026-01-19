Naslovnica
Slovenija

Pat pozicija in viseči parlament?

Ljubljana, 19. 01. 2026 20.16 pred 58 minutami 2 min branja 68

Avtor:
Kaja Kobetič
Državni zbor

Bomo po mandatu, v katerem je stranka Gibanje Svoboda skoraj sama zagotavljala parlamentarno večino, dobili koalicijo, bolj podobno prejšnji, Janševi manjšinjski vladi? Najnovejša anketa Mediane namreč kaže, da ne trenutna koalicija ne trenutna opozicija ne bi zbrala 46 glasov, jeziček na tehtnici pa bi lahko predstavljala neparlamentarna Resnica. In s kom bi se povezovala stranka, ki zavrača tako sodelovanje z Janševim SDS kot kosila z Golobovo Svobodo?

Pat pozicija in viseči parlament. Takšno sestavo napoveduje najnovejša raziskava Mediane za javno televizijo. Prag parlamenta bi namreč prestopilo sedem strank: levi blok bi s Svobodo, SD ter združeno Levico in Vesno naštel 40 poslancev, desni s SDS, Demokrati in NSi pa 42. Nihče od njih torej ne bi zbral potrebnih 46 glasov za sestavo vlade.

"Družba je polarizirana, torej nobena stran nima večine," ugotavlja Damijan Bezjak Zrim iz SD. "Bo pravzaprav ta boj za večino in potem tudi za sestavljanje koalicije po 22. marcu močan," meni Janez Cigler Kralj iz NSi. "Trenutno kaže predvsem zaradi Resnice, da bo parlament viseč," pa pravi Luka Mesec.

Trenutna neparlamentarna Resnica bi namreč glede na anketo dobila šest poslancev in tako lahko predstavljala jeziček na tehtnici. "Ne pristajamo na to, da obstajata samo dve strani in da bi mi lahko pomagali kateri koli od teh strani na oblast," pa odgovarja predsednik stranke Zoran Stevanović.

In s kom, če sploh, bi se stranka, ki je pred časom vnaprej zavrnila koalicijo z Janševo SDS, obenem pa zavrnila tudi nedavno kosilo s premierjem Golobom, sploh povezovala?

FOTO: Bobo

"Ne pomeni, da mi z desnimi strankami ne bi sodelovali, ker desno ni samo SDS. Če vemo, da en Golob že četrto leto neprestano zvišuje davke, naše programsko izhodišče pa je tako, da bi znižali vse davke, ne vidim načina, kako bi on lahko z nami sodeloval oziroma sprejel naše pogoje, da ne govorimo o korupciji," pove.

"Najprej bo treba priti v parlament, da bo lahko kdo jeziček na tehtnici," pa pravi Lenart Žavbi iz Gibanja Svoboda. Stranki ankete napovedujejo 15 mandatov manj, kot jih ima trenutno. Ob tem pa iz Svobode ponoven apel za še kakšno povezovanje na levici, saj kar polovica strank s premierjevega kosila namreč ne bi prišla v parlament. To so Prerod, Pirati in Mi, socialisti.

Bi lahko za vsaj na papirju netipičen manever in vstop v koalicijo praviloma nasprotnega pola poskrbela katera od manjših strank? "Jaz dvomim, da se lahko to v tem oziroma naslednjem mandatu zgodi," meni Bezjak Zrim.

"Rabimo mešano koalicijo, politično širino, ki bo stavila na oba pola," je prepričan Anže Logar. "Težko gre NSi v vlado z nekom, ki si je podredil vse sisteme s Policijo na čelu," pravi Cigler Kralj.

SDS, ki ji anketa napoveduje največ, 29 sedežev, a še vedno ne trdne koalicije, na kar cilja njen prvak, pa javnega mnenja danes ni komentirala.

volitve 2026 mediana

KOMENTARJI68

Con-vid 1984
19. 01. 2026 21.14
Mene iskreno skrbi folk, ki bi volil goloba ali janšo. Oba delata za WEF in eu komisijo, oba sta prostozidarska člana. Golob je kriptožidek, Janša pa židovski hlapec, oba bi se šla vojno proti Rusiji. Niti slučajno ne pričakujte, da bo po volitvah kaj boljše.
Odgovori
0 0
Albert Konečnik
19. 01. 2026 21.12
Nikar ne prehitevajmo! Ko bodo stranke enkrat v parlamentu, bodo vse hotele biti pri koritu (beri v vladi), tako da se za kako pat pozicijo ni potrebno bati.
Odgovori
+1
1 0
DAEMONIUM
19. 01. 2026 21.06
a spet ta Mediana??? a niso prav v.mediani.ugotovili da bo referendum o državnem samomoru ne bodi jih treba 70% potrjen?? pa kdo vam sploh verjame??? To je isti narativ po katerem je kolaceva Nika premagala Domna Prevca po glasovanju za Delovi osebnost leta??? pazi to Delova osebnost leta??? Koliko že vlada financira Delo, koliko financira lastnika dela Petriča preko dodelitve državnih investicij, drugi tir, Karavanke in sedaj temu super milijonarju ta ista država še financira njegov zasebni casopis Delo??? bolano do amena!
Odgovori
+3
4 1
Rožle Patriot
19. 01. 2026 21.06
... ste že naredili Vox popoli anketo še z SMS-i ..? .. in zakaj ne ??? .....
Odgovori
+2
3 1
Kstane
19. 01. 2026 21.06
Še ena leva vlada in bo konec Slovenije.
Odgovori
+3
5 2
DAEMONIUM
19. 01. 2026 21.06
Odgovori
+3
3 0
Con-vid 1984
19. 01. 2026 21.05
Zame odpade vseh 90 košer/shabbos goy hlapcev/izdajalcev v trenutnem parlamentu. Ostanejo mi, re.snica, SNS in gibanje ops, ki nima nobenih šans za karkoli.
Odgovori
-3
0 3
fljfo
19. 01. 2026 21.06
OPS? A tej, ki so trdili, da nas bodo neki zlobneži depopulirali
Odgovori
+0
1 1
Con-vid 1984
19. 01. 2026 21.09
In imajo še vedno prav. Poglej si zdravstveno statistiko zadnjih let,....če si sploh pismen
Odgovori
-1
1 2
fljfo
19. 01. 2026 21.10
Zakaj je pa vedno več ljudi na svetu?
Odgovori
+1
1 0
Marky331
19. 01. 2026 21.03
Anketa niso volitve , tako da delate račun brez krčmarja ,Prerod bo uspešnejši kot kažejo ankete , pa še kdo pa slabši tako počakati je potrebno do konca lp vsem skupaj
Odgovori
+0
1 1
fljfo
19. 01. 2026 21.03
Pričakoval sem, da bodo Srbi prej ali slej imeli stranko pri nas...Zdaj bodo mogoče celo v parlamentu.
Odgovori
+3
3 0
tron3
19. 01. 2026 21.02
Sej v parlamentu vse dol visi, še posebej moškemu delu!!!
Odgovori
+4
4 0
LukaS8
19. 01. 2026 21.00
Ok. Stevanović je dejansko povedal, da je glas za Resnico izgubljen glas. Strel v koleno. Jaz vseeno upam, da bo Logar dokončno dojel, da lahko uspe samo s popolni odmikom od Janše. Potem bo koalicija možna in vsekakor dobrodošla. SDS naj se še naprej cmari v preziru ostalih 80% državljanov.
Odgovori
-1
2 3
fljfo
19. 01. 2026 20.59
Stevo obljubil uvedbo srbske manjšine...
Odgovori
+2
3 1
Con-vid 1984
19. 01. 2026 21.02
Al je blo sam kurčenje na intervjuju? Za priznanje česarkoli iz tega naslova potrebuješ 2/3 večino, in slovenija nima denarja za manjšinske programe vseh priseljenskih **ic.
Odgovori
+1
1 0
Yan191210
19. 01. 2026 20.57
To da bo Resnica prišla v parlament s osebki ki so v tej stranki, pove vse kar je treba vedet o naši volilni bazi. Upam na še eno levo vlado, ker potem 100% dobimo močno desno naslednji mandat...
Odgovori
-2
2 4
kr en 123
19. 01. 2026 20.57
Če bodo levi še enkrat na oblasti, se grem stavit, da bodo uvedli še ene 5 novih davkov plus povišali ddv...
Odgovori
+2
6 4
G. Papež
19. 01. 2026 20.56
Janković, Stevanović... zakaj smo se sploh osamosvojili?
Odgovori
+6
7 1
Bolfenk2
19. 01. 2026 20.58
Stevo je večji Slovenec od vseh levičarjev in desničarjev skupaj.
Odgovori
-2
2 4
fljfo
19. 01. 2026 20.59
🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
petka5
19. 01. 2026 21.01
Daj bolfenk ne sanjaj... preceri si kaj vec o njem ze sama izjava da bi imel srbsko manjsino ti vse pove
Odgovori
+3
3 0
natas999
19. 01. 2026 20.55
ja pa ja, ta mediana se je spet uštela al je pa res tolk telebajskov ki bi volili te lažnjivce pokvarjene
Odgovori
+2
3 1
petka5
19. 01. 2026 20.55
Tisti ki da glas temu stevanovicu, ki se mu gre sam za placo poslansko, se naj zamisli...
Odgovori
+2
4 2
fljfo
19. 01. 2026 20.56
Del njegovih rojakov zagotovo...
Odgovori
-1
1 2
Con-vid 1984
19. 01. 2026 20.54
Stevanović, za levico skrajni desničar, za desnico skrajni levičar. Kokice in kokakola
Odgovori
+1
2 1
fljfo
19. 01. 2026 20.55
On je samo in zgolj skrajni...
Odgovori
+3
3 0
Bolfenk2
19. 01. 2026 20.56
Tudi za nemški AfD levičarji pravijo, da so skrajna stranka, pa so edina stranka zdravega razuma.
Odgovori
+1
4 3
Kameleon Kiddo
19. 01. 2026 20.54
Pa sem mislil da vedeževanje v "main stream" medijih ni priznano kot znanstveno. Zgleda pri politiki ni meje ahahahah😅
Odgovori
+3
3 0
Con-vid 1984
19. 01. 2026 20.51
Brezvladje je najboljša opcija trenutno.
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
