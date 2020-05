Volivci iščejo novo politično alternativo, najvišje kotira Čeferin

Podrobnejša analiza pokaže, da Čeferina izrazito cenijo volivci levih parlamentarnih strank LMŠ, Levice, DeSUS, SAB in SMC. Povprečno ga ocenjujejo podporniki SD-ja. Medtem ko ima manj simpatij pri desnih volivcih SDS in NSi. A tudi tam ni povsem brez podpore.

"Del volilne baze, rečemo jim tudi lahko kolesarji, skorajda že obupno išče neko persono, ki bi to politiko povezala in uspela ta voz na dolgi rok potegniti naprej, " pa pravi politični analitik Rok Čakš .

Alem Maksuti , politični analitik, pravi, da ga to ne preseneča. " Ker menim, da mora biti ta politična figura oz. figura, ki bi se potencialno bila pripravljena podati v to dirko, zunaj politike. Ker mora prinesti neko novo legitimnost. In Aleksander Čeferin definitivno predstavlja neko tako hipoteko."

"Realnost uresničitve tega novega obraza je igra ničelne vsote. Kar pomeni, če se bo ta obraz pojavil, bodo mogli akterji, ki so na isti strani, nekaj izgubiti. In v tem smislu lahko seveda doseže nek rezultat,"doda Maksuti.

Čeferin je bil lani ponovno izvoljen za šefa evropske nogometne zveze, mandat pa se mu izteče leta 2023. Možnost, da bi se odpovedal 1,3 milijona evrov težki plači, svetovno vplivnemu položaju in to zamenjal za domačo politiko, pa je le maloverjetna in meji na rob znanstvene fantastike. So se pa med vladnim soočanem z zdravstveno krizo, aferami z zaščitno opremo in protivladnimi protesti spremenila domača politična razmerja. Šarčeva LMŠ je začela dohitevati Janševo SDS.

Ker se ta stranka med establiranimi pojavlja še kot edina trenutno močnejša alternativa Janezu Janši, ocenjuje Čakš. Maksuti pravi, da je razlog v tem, da jeostala na braniku tega, kar so zagovarjali pred volitvami."Torej, da ne gredo v koalicijo z Janezom Janšo in SDS. In v tem smislu menim, da so vsi volivci, ki so nekoč volili relativno zmagovalko volitev - torej SMC, nekoč - da so danes prešaltali pač v nek drugi bazen. Kar se pozna pri podpori Marjanu Šarcu."

In prav SMC, ključni člen prejšnje in sedanje vlade, v trenutni politični igri postaja največji osmoljenec. Pod vodstvom Zdravka Počivalška so namreč doživeli nov javnomnenjski "nokdavn", po katerem se bo sila težko pobrati.