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Slovenija

Začenja se zbiranje podpisov za referendum, časa je do 14. julija

Ljubljana, 10. 06. 2026 07.33 pred 40 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Referendumsko glasovanje

Volivci lahko od danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40.000 podpisov zbirali do 14. julija. Pobudniki so ob tem sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije.

Pobudo za referendum so sprožili in prvopodpisali nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti, Franco Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak.

Novela zakona, ki jo je DZ na predlog SDS in trojčka NSi, SLS in Fokus sprejel konec maja, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Presojo skladnosti z ustavo in zakonom lahko v 30 dneh po odreditvi parlamentarne preiskave na ustavnem sodišču po novem zahtevata le Sodni svet ali generalni državni tožilec.

Referendumsko glasovanje
Referendumsko glasovanje
FOTO: Bobo

Po mnenju pobudnikov torej novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav in zagotovilo, da o dopustnosti najhujših posegov v pravice posameznikov in organizacij ne odločajo zgolj politiki sami.

Pobudniki so v DZ prejšnji teden vložili 13.369 podpisov volivk in volivcev za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Po zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi sicer v prvi fazi zadostuje že 2500 podpisov volivcev. V petek pa je predsednik DZ Zoran Stevanović razpisal 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov volivcev pod zahtevo za razpis referenduma.

Ob začetku zbiranja podpisov so pobudniki za dopoldne napovedali novinarsko konferenco pred prostori Upravne enote Ljubljana na Linhartovi cesti.

podpis referendum novela zakona dz

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KOMENTARJI2

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assassin911
10. 06. 2026 08.17
Predlagatelji ste sami politični privilegiranci napajani iz davkoplačevalskega denarja, po domače partijski aktivisti.
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Sumercii
10. 06. 2026 08.12
Sprememba o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je dobra, ker preprečuje zlorabo pravnih sredstev za zavlačevanje parlamentarne preiskave. Parlamentarna preiskovalna komisija ima pomembno vlogo pri nadzoru delovanja države in ugotavljanju politične odgovornosti. Če lahko vsak posameznik, ki je predmet preiskave, z ustavnimi pritožbami zaustavlja ali podaljšuje postopke, se namen preiskave pogosto izgubi. Z drugimi besedami, zaradi zavlačevanja zadeva sčasoma primer zastara in nikoli ne dobi epiloga. Zato je smiselno omejiti možnost za zavlačevanje in omogočiti učinkovitejše delo preiskovalne komisije. Nova ureditev ne ukinja nadzora nad zakonitostjo preiskav, saj lahko presojo še vedno zahtevata generalni državni tožilec ali Sodni svet. Zmanjšuje pa možnost, da bi posamezniki z vlaganjem pravnih sredstev zavlačevali postopke in s tem onemogočali učinkovito delo preiskovalnih komisij oziroma skušali doseči, da zadeva zaradi zavlačevanja zastara. Pobudniki referenduma zato zavajajo javnost, ko spremembo predstavljajo kot napad na pravice posameznikov. Ubistvu gre pa predvsem za omejevanje možnosti zavlačevanja postopkov in učinkovitejše ugotavljanje odgovornosti za morebitna kazniva dejanja.
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