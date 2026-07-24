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Slovenija

Volivci o Mijiču: moral bi odstopiti

Ljubljana, 24. 07. 2026 19.26 pred 1 uro 2 min branja 85

Avtor:
Anže Božič
Boris Mijič

Kaj pa o politični usodi poslanca Mijiča menijo volivci? Se jim zdi še primeren za predstavnika ljudstva ali bi se moral zaradi serije afer umakniti iz državnega zbora? O tem smo v posebni anketi, ki so jo za našo medijsko hišo izvedli v Inštitutu Mediana, vprašali državljane in dobili jasen odgovor.

Na vprašanje, ali bi moral poslanec Boris Mijič zaradi nepravilnosti odstopiti, k čemur ga pozivajo politični nasprotniki, je skoraj 60 odstotkov vprašanih odgovorilo, da zagotovo. Še dodatna slaba petina anketirancev pa meni, da verjetno. Nasprotno, da zagotovo oziroma verjetno ne, jih meni bistveno manj. Kot vidimo v obeh odtenkih rdeče, skupaj le 10 odstotkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj pa, če isto vprašanje postavimo le volivcem in podpornikom stranke Resnica? Opazimo razklanost. Dobra polovica ocenjuje, da bi moral zagotovo oziroma verjetno odstopiti, le nekoliko manj pa, da verjetno oziroma zagotovo ne. Za razliko od celotne populacije, ki je torej kar v 75 odstotkih prepričana, da bi moral.

Ob tem smo volivce povprašali še o dveh vročih političnih temah. O kandidaturi Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel in predstavitvi SKOK Anžeta Logarja. Kaj pa državljani menijo o tem?

Ali torej podpirajo potezo Janševe oblasti, ki je preprečila nominacijo Fajonove? Večinoma je ne. Skoraj polovica vprašanih je ne podpira oziroma je sploh ne podpira. Manj kot tretjina anketirancev pa jo zelo oziroma bolj podpira. Ostali so neopredeljeni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In še zaupanje v tezo prvaka Demokratov Anžeta Logarja, da bo nastajajoči SKOK učinkovito preganjal korupcijo v Sloveniji: tudi tu slaba tretjina vprašanih pravi, da zagotovo oziroma verjetno verjame. Skupno skoraj 60 odstotkov pa jih meni, da verjetno oziroma zagotovo ne. Vsak deseti vprašani pa je odgovoril, da ne ve, ker zadeve ne pozna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI85

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kiropraktik
24. 07. 2026 20.37
Janković je takoj odstopil! Ni čakal izidov ankete!
Odgovori
0 0
Hud Robin
24. 07. 2026 20.36
A še ni odstopil ? Trdovraten kot klop. Zdaj gre lahko kamele redit, ko mu je un tip dal idejo.
Odgovori
0 0
Tami69
24. 07. 2026 20.33
a Zoki je še župan?
Odgovori
+0
1 1
Bombardirc1
24. 07. 2026 20.36
Pri takih protikandidatih bo še dolgo...
Odgovori
0 0
Zoky Spooky
24. 07. 2026 20.32
Primer Jankovićevi dolgovi znaša za 1000 Miljičev. So tudi medijo poročali sorazmerno, 1000x več?
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
24. 07. 2026 20.32
Kaj menijo volilci je vseeno, napisali so si zakonodajo po kateri lahko počno kar koli hočejo, pa jim nihče nič ne more.
Odgovori
0 0
Castrum
24. 07. 2026 20.30
Mijić bo odstopil. 100%. Po poteku 6ih mesecev. To je to...
Odgovori
+1
1 0
boslo
24. 07. 2026 20.26
Že zdavnaj bi moral bit bivši, že zdavnaj
Odgovori
+2
2 0
Zoky Spooky
24. 07. 2026 20.25
Dragi bralec/bralka, vede ali nevede, za Mediano si vplačal: 1.712.770,86 €
Odgovori
+1
2 1
Zoky Spooky
24. 07. 2026 20.28
Za 42 Mijičev
Odgovori
+1
2 1
flojdi
24. 07. 2026 20.22
Eni živijo v nekem drugem svetu kot večina.žal na vsem skupnem enem mestu oz planetu
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
24. 07. 2026 20.21
Mediana...jhahah JJ trobilo
Odgovori
+1
1 0
Zoky Spooky
24. 07. 2026 20.19
Ali sploh še kdo jemlje resno te ankete Mediane in ali tudi Mediano plačujemo davkoplačevalci?
Odgovori
+0
2 2
Zoky Spooky
24. 07. 2026 20.21
Mediana je od vas (nas) pobrala že Plačila po mesecih, skupno: 1.712.770,86 €
Odgovori
+0
2 2
MI 6
24. 07. 2026 20.14
Ajooj
Odgovori
+1
1 0
Zoky Spooky
24. 07. 2026 20.14
Težko jemljem resno ankete Mediane. Še posebej, ko se spomnim, da je njihova direktorica Janja Božič Marolt v Šarcu videla "Luko Dončića slovenske politike". Vsi vemo, kako slavno se je tista politična kariera na vrhu končala. Očitno imajo na Mediani zelo bujno domišljijo, ko gre za interpretacijo podatkov in politično napovedovanje.
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+1
3 2
rogla
24. 07. 2026 20.13
Pokvarjenec da mu ni para, kot ostali v vladi. Mafija!
Odgovori
+0
2 2
GetBack
24. 07. 2026 20.20
😂😂 kakšen strokovnjak ... Mijič in Resnica niso v vladi, so v opoziciji skupaj s Svobodo, Levico in SD-jem ... Torej, je kot Golob, Mesec, Han, ... 😂
Odgovori
+0
2 2
Tami69
24. 07. 2026 20.32
ne pluvaj toliko po taubiju ..
Odgovori
0 0
BBcc
24. 07. 2026 20.34
Joj SDS lažnivci.
Odgovori
+1
1 0
2fast4
24. 07. 2026 20.13
Ta ruši ogled te vlade...
Odgovori
+1
1 0
Zoky Spooky
24. 07. 2026 20.07
Primer Mateja Čalušić (stranka Svoboda): na uradni spletni strani Državne volilne komisije (DVK) in na straneh stranke Gibanje Svoboda je bilo pred državnozborskimi volitvami navedeno, da ima univerzitetno izobrazbo (diplomirana inženirka agronomije). z sistema COBISS in njene diplome je razvidno, da je zaključila le visokošolski strokovni študijski program prve stopnje na Biotehniški fakulteti.
Odgovori
+0
2 2
Kardinal v Kristusu
24. 07. 2026 20.11
Če je Kokotova srednjo šolo skup spacala sem jaz Papež!
Odgovori
+0
3 3
GetBack
24. 07. 2026 20.17
Potem pa čestitke k izvolitvi, Vaša svetost. Katja Kokot ima namreč uspešno zaključen enovit magistrski študij in je od leta 2007 doktorica veterinarske medicine (dr. vet. med.). Če njeno izobrazbo ocenjuješ zgolj po tem, da ne govori ljubljanskega narečja, se moramo resno vprašati o tvoji lastni razgledanosti in pismenosti.
Odgovori
+1
2 1
GetBack
24. 07. 2026 20.06
Evo ga, tudi danes nov članek o Mijiću in nekaj deset tisoč evrih dolga. Kako lepo bi bilo, če bi se mediji tako zelo potrudili tudi pri drugih zgodbah. Kje so vsakodnevni članki o milijonskih nakazilih Robertu Golobu na romunski račun? Kje je tedensko poročanje o 720 milijonih aneksov Alenke Bratušek ali o ukradenih 2,5 milijona, ki jih v prisluhih omenja Vesna V.? Kaj pa Jankovićevih 29 milijonov evrov odpisanega dolga, prodaja kubičnih metrov zraka v Stožicah in provizije? Ko bi vsaj del te energije usmerili še v afero Fotopub ali v milijone iz DARSa, namenjene podkupovanju poslancev. Ampak ne, lažje je goniti eno in isto tarčo, pri tistih pravih barabijah pa pogledati vstran ... Verjetno za lep denar ...
Odgovori
-3
4 7
Kardinal v Kristusu
24. 07. 2026 20.08
15% provizije Vrtovčevih si pozabil...
Odgovori
+1
3 2
GetBack
24. 07. 2026 20.12
Super, dajmo uradne dokaze na mizo in ga takoj dodamo na seznam! Jaz nimam težav z obsojanjem korupcije na desni, če so zadeve dokazljive. Ali imaš ti enake vatle za Goloba, Bratuškovo in Jankovića, ali pa braniš "svoje" lopove s tem, da kažeš s prstom na druge?
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+2
3 1
Kardinal v Kristusu
24. 07. 2026 20.16
Dokaze na mizo? Dokaze je tožilstvo vložilo z neposredno obtožnico na pristojno sodišče brez predhodnega preizkusa. Gostilniško pljuvanje po Jankoviću, Janši ali Stevotu pa pač ni dokaz.
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+1
1 0
GetBack
24. 07. 2026 20.19
Po Jankoviču nič ne pljuvam po gostlniško. 29 milijonov je dokazano dolga, ki ga je družina Janković pustila za sabo in ki smo ga morali pokriti davkoplačevalci ...
Odgovori
+0
1 1
gongash
24. 07. 2026 20.05
Kdo je volil te smrade ojoj.
Odgovori
+7
7 0
nagec123
24. 07. 2026 20.05
Težko je gledati njegovo faco.
Odgovori
+4
4 0
Kardinal v Kristusu
24. 07. 2026 20.02
Stevo je v rodnem selu pa nima interneta. Sicer bi se že oglasil, kot se je oglašal zadnja leta...
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+7
7 0
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