Volivci o Mijiču: moral bi odstopiti

Na vprašanje, ali bi moral poslanec Boris Mijič zaradi nepravilnosti odstopiti, k čemur ga pozivajo politični nasprotniki, je skoraj 60 odstotkov vprašanih odgovorilo, da zagotovo. Še dodatna slaba petina anketirancev pa meni, da verjetno. Nasprotno, da zagotovo oziroma verjetno ne, jih meni bistveno manj. Kot vidimo v obeh odtenkih rdeče, skupaj le 10 odstotkov.

Kaj pa, če isto vprašanje postavimo le volivcem in podpornikom stranke Resnica? Opazimo razklanost. Dobra polovica ocenjuje, da bi moral zagotovo oziroma verjetno odstopiti, le nekoliko manj pa, da verjetno oziroma zagotovo ne. Za razliko od celotne populacije, ki je torej kar v 75 odstotkih prepričana, da bi moral.

Ob tem smo volivce povprašali še o dveh vročih političnih temah. O kandidaturi Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel in predstavitvi SKOK Anžeta Logarja. Kaj pa državljani menijo o tem?

Ali torej podpirajo potezo Janševe oblasti, ki je preprečila nominacijo Fajonove? Večinoma je ne. Skoraj polovica vprašanih je ne podpira oziroma je sploh ne podpira. Manj kot tretjina anketirancev pa jo zelo oziroma bolj podpira. Ostali so neopredeljeni.