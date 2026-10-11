Volivci odločajo o štirih referendumskih vprašanjih

Pred volivci so danes štiri referendumska vprašanja. Na zakonodajnem referendumu odgovarjajo na vprašanje: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026?" Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev mora tokrat glas proti oddati vsaj 339.706 volivcev.
Ostali trije referendumi pa so posvetovalne narave. Volivci med drugim odgovarjajo na vprašanje, ali so za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija. Drugo referendumsko vprašanje se glasi: "Ali ste za to, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z njihovim aktivnim opravljanjem družbenokoristnega dela?" Prav tako se izrekajo o vprašanju, ali naj imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav.
Delni neuradni izidi referendumov bodo znani nocoj, prve podatke bodo začeli na spletni strani Državne volilne komisije objavljati po 20.30.
Glasovanje poteka na 2984 rednih voliščih in 88 voliščih za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča, v tujini pa so volišča odprta na 30 diplomatsko-konzularnih predstavništvih.
Do konca glasovanja še vedno velja volilni molk, ko je vsakršno nagovarjanje volivcev k takšnemu ali drugačnemu glasovanju prepovedano. Morebitne kršitve lahko državljani do 7. ure prijavijo operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Med 7. in 19. uro pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.