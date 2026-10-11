Volivci odločajo o štirih referendumskih vprašanjih

Pred volivci so danes štiri referendumska vprašanja. Na zakonodajnem referendumu odgovarjajo na vprašanje: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026?" Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev mora tokrat glas proti oddati vsaj 339.706 volivcev.

Ostali trije referendumi pa so posvetovalne narave. Volivci med drugim odgovarjajo na vprašanje, ali so za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija. Drugo referendumsko vprašanje se glasi: "Ali ste za to, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z njihovim aktivnim opravljanjem družbenokoristnega dela?" Prav tako se izrekajo o vprašanju, ali naj imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav.

Delni neuradni izidi referendumov bodo znani nocoj, prve podatke bodo začeli na spletni strani Državne volilne komisije objavljati po 20.30.