Večja mesta za, podeželje proti: Kako so glasovali volivci?

Ljubljana, 24. 11. 2025 08.07 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
427

Po delnih neuradnih izidih Državne volilne komisije je na nedeljskem referendumu za zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja glasovalo 321.729 oziroma 46,57 odstotka volivcev, proti pa 369.089 oziroma 53,43 odstotka, pri čemer je bil torej dosežen tudi potreben kvorum za zavrnitev zakona. Ta je bil glede na zadnje podatke o številu volivcev vsaj 339.205 volivcev. Zakon so na referendumu večinsko podprli le v volilni enoti Ljubljana Center.

Zakon so zavrnili v sedmih volilnih enotah (Postojna, Kranj, Ljubljana Bežigrad, Novo mesto, Celje, Maribor, Ptuj), večinsko so ga podprli le volivci v volilni enoti Ljubljana Center. Zakon je podprlo 52,32 odstotka volivcev.

Rezultati po volilnih enotah
Rezultati po volilnih enotah FOTO: DVK

Nasprotniki zakona so slavili tudi v večini volilnih okrajev po Sloveniji. Podprli so ga sicer v volilnih okrajih: Jesenice, Radovljica 2, Nova Gorica 2, Sežana, Koper 1 in 2, Piran, Izola, Kočevje, Domžale 2, Ljubljana Bežigrad 1 in 2, Ljubljana Šiška 1, 2 in 3, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje 2 in 3, Ljubljana Vič-Rudnik 2 in 3, Zagorje, Hrastnik-Trbovlje, Celje 2, Ruše, Maribor 1, 2, 4, 5, 6, 7 in Ptuj 2.

Rezultati po volilnih okrajih
Rezultati po volilnih okrajih FOTO: DVK

Največji delež volivcev je sicer zakon podprlo v volilnem okraju Ljubljana Šiška 1, zanj je glasovalo 66,52 odstotka volivcev.

Iz grafičnega prikaza rezultatov po volilnih okrajih je razvidno, da so zakon podprli predvsem volivci v večjih mestih, kot so Koper, Nova Gorica, Ljubljana, Celje in Maribor. 

Rezultati referenduma po več kot 99 odstotkov preštetih glasov.
Rezultati referenduma po več kot 99 odstotkov preštetih glasov. FOTO: DVK

Volilna udeležba je bila po trenutnih podatkih 40,93-odstotna, izidom pa bodo na Državni volilni komisiji v prihodnjih dneh prišteli še glasovnice, prispele po pošti iz Slovenije in tujine.

KOMENTARJI (427)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Perivnik
24. 11. 2025 09.58
Predlagatelji zakona so si izmislili lep način, kako zagotoviti finančno zdržnost njihovega predhodnega zakona o dolgotrajni oskrbi. ČIM VEČ več starih in bolnih prepričati v "prostovoljni samomor", da bo ČIM MANJ stroškov z njimi in da bodo čim manj zajedali sredstva za dolgotrajno oskrbo.
ODGOVORI
0 0
myomy
24. 11. 2025 09.58
Ukinite vse subvencije kmetom. Če se sami ne morejo preživeti, naj prodajo kmetije. Saj nismo S. Koreja, da bi država živela kmeta. V kapitalizmu naj bi bilo obratno.
ODGOVORI
0 0
Mau83
24. 11. 2025 09.56
+3
taka analiza je pricakovana. mesta za napredek, podeželje za srednji vek
ODGOVORI
3 0
Bbcc12
24. 11. 2025 09.58
Realna analiza.
ODGOVORI
0 0
Animal_Pump
24. 11. 2025 09.55
+3
Ma to bi moral sprejet...brez referenduma...V bližnji prihodnosti bodo. Ne more to odločat 20 posto nekih sektaških fanatikov, ki se dajo prepričat nekemu vodji ala Primc.
ODGOVORI
4 1
Vakalunga
24. 11. 2025 09.55
+2
NAROD je odločil in taka je volja NARODA komunisti, partizani in levičarji pa tega niso, ne, in ne bodo nikoli sprejeli..Zgodovina LEVAKOV JE mračna, nasilna in KRVAVA..
ODGOVORI
3 1
M_teoretik
24. 11. 2025 09.54
+1
Kakšno olajšanje za 500 000 državljanov!?
ODGOVORI
1 0
velikiblek
24. 11. 2025 09.54
+4
Največja poraženka tega referenduma je Mediana, ki je za 20% zgrešila rezultat.
ODGOVORI
5 1
Kletni Goban in Janževec
24. 11. 2025 09.55
+0
Povsem res, pokazala da je to isti šit kot Mladina
ODGOVORI
1 1
borjac
24. 11. 2025 09.54
-3
Sedaj po zmagi desničarjev in RKC , nam ne bo potrebno več umreti , Primc bo živel 180 let , nadškof Zore bo živel 200 let , njegovi otroci pa celo 210 let , kardinal Rode pa jih že sedaj ima 150 let , njegov si pa bo umrl prej , zato ker je od očeta Rodeta vzel božji denar.... za levičarje pa pripravljajo les za grmade ....
ODGOVORI
3 6
Perivnik
24. 11. 2025 09.55
-1
Boli, boli, tako zelo boli, da niti enega konstruktivnega komentarja ni.
ODGOVORI
1 2
kivzfccz
24. 11. 2025 09.55
-1
Kaj vam zdravila ne primejo več?
ODGOVORI
0 1
brabusednet
24. 11. 2025 09.53
-1
Humanim levičarjem so bolani in upokojenci samo breme.Tako se že leta obnašajo.So jim več migranti in romi zaščiteni.
ODGOVORI
0 1
zaba67
24. 11. 2025 09.53
-1
treba je gledati bolj politično v industrijskih okrožjih in primorskih mestih seveda tipično večji delež levih volivcev Trbovlje, Hrastnik, Jesenice, Koper...tako kakor običajno pri vseh volitvah...
ODGOVORI
0 1
M_teoretik
24. 11. 2025 09.53
+2
Če bi bil ta zakon sprejet tistim, ki so bili proti ne ni nič vzel pravice, da odloča. Zdaj, ko ne bo sprejet, bo vzel le tistim možnost izbire, ki bi jo morebiti izkoristili!?
ODGOVORI
3 1
Bbcc12
24. 11. 2025 09.54
Norec ne razume. On glasuje kot se mu reče.
ODGOVORI
0 0
Laki je malo nervozan
24. 11. 2025 09.58
Pozabil si še na Maribor, Novo Gorico, tudi del Ptuja.
ODGOVORI
0 0
SEHE
24. 11. 2025 09.52
+0
Cerkev je prestopila meje sekularnosti države. In vse huje bo glede njihove vloge, kar si je skuhala SLO oblast v preteklih letih silnega spravlanja. Sicer bi, če bi bil včeraj oblačen in deževen dan na volišča prišli podporniki zakona, ki pa so sicer raje izbrali sprehod v naravi in po zasneženih hribih. Kdo bi pa na referendum, ko pa še nič ne boli. Mobilizacija s strani podpornikov je bila prešibka.
ODGOVORI
2 2
denden
24. 11. 2025 09.58
Prihaja zopet čas, ko nas bo na ulici ustavil lokalni župnik in žažugal " nič te ni več videt v cerkvi" , " velik grešnik si!"
ODGOVORI
0 0
ŠeVednoPlešem
24. 11. 2025 09.52
+1
300.000 ljudi nas je podprlo dostojno slovo ! Prav toliko nas ni nasedlo strašnim in grozljivim in bizarnim lažem, ko se je nasprotnik dostojnega in sočutnega slovesa posmehoval trpljenju in lagal ter navajal absordne laži - o pomorih, genocidih, o tem da naj bi šlo za množične likvidacije zdravih, vseh bolnih, invalidnih ... Kako je možno, da ste nasedli Primcu ??? Gre pa samo za to, da se na smrt bolnim, pacientom v zadnjem stadiju raka omogoči izbira - torej to da mu bodo v zadnjih trenutkih smrtne, neozdravljive bolezni "lajšali" neznosne bolečine z drogo morfijem ali da ima pravico do dostojanstvenega slovesa, spokojne in mirne smrti v krogu ljubečih, družine, svojcev, bližnjih ... O tem smo se odločali. Sram naj vas bo, vsem, ki ste nasedli lažem in ostudnim manipulacijam Primca
ODGOVORI
3 2
grumf
24. 11. 2025 09.51
+0
Tole je kr dober rezultat za levo stran v luči prihajajocih volitev. Ob razmeroma nizki udeležbi je bil rezultat blizu pol-pol. Vemo, da jma ena stran zelo disciplinirane volilce, druga ne. Zanimivo bo marca!
ODGOVORI
2 2
FrankCostello
24. 11. 2025 09.53
+2
Ne, sam sem bil ZA, ampak za Goloba in to vlado pa ne bom še enkrat volil!
ODGOVORI
2 0
zaba67
24. 11. 2025 09.55
marec bo izredno zanimiv, ker Vladimirju ne kaže več nič kaj posebnega, Logar mogoče še kaj preseneti če bo imel kakega dobrega kandidata na soočenjih, veliko "presenečenje" bo predstvaljal Zoran S.
ODGOVORI
0 0
Night fly
24. 11. 2025 09.51
+0
Kletni Goban in Janževec 24. 11. 2025 09.32 -2 Hvaljen Bog in Hvaljen Janez, da je v Sloveniji še pamet. Vidi se, da so bili za v Mestih LJ, KRANJ, sami taspodni so bili za. Levakarji/////////////////////////////////Hvaljen del Slovencev skozi zgodovino ,da se je v najtezjih trenutkih za ta mali narod odlocal pravilno in je ta isti Mali narod ,Slovence izvlekel iz hlapcevanja tujim gospodarjem .Ce tako ne bi bilo ,bi Slovencev ne bi bilo vec ,oz. bi izgubili ne samo drzavo ,s tem pa tudi svobodo ,suverenost ,jezik ,kulturo . Vse . Spet bi postali samo hlapci ,dninarji . Torej nic . Slovenije ne bi bilo na zemljevidu sveta . Skoda . J , tudi tak referendum je velik pokazatelj stanja v druzbi . Verjamem ,da vsaki vladi , ki da kaj nase in zeli razviti moderno druzbo ni lahko ,saj se bori z voljo ljudi , ki vlecejo konje nazaj . Mogoce sam vidim sliko veliko sirso ,ker Slovenijo gledam od zunaj . No ja , nic zato , sreca v nesreci je , da ljudem , ki bodo v bodoce odlocili o svoji usodi ,torej o koncu svojega zivljenja ostane na primer Svica ,Benelux , Nemcija , Spanija , Avstrija , Portugalska , Italija (za spec. primere)....etc .Torej jedro Evrope . Balkan ,Ne ,vkljucno s Slovenijo .
ODGOVORI
1 1
Castrum
24. 11. 2025 09.53
+4
Italija tega nima! Ne nakladat!
ODGOVORI
4 0
Kletni Goban in Janževec
24. 11. 2025 09.56
Nightly boš ti hvalil balkance počak da ti slovenijo vzamejo in rečejo da je to....nekej drugega, ker tako zaničljivost imajo
ODGOVORI
0 0
Zmaga Ukrajini
24. 11. 2025 09.50
-5
Evo ga,... zemljevid rovtarije. Točno smo vedeli... Rovtarji in njihove laži. Kot vedno, so v državi največja cokla neizobraženi in zaplankani, ki so poleg tega še nevoščljivi in enostavno ne privoščijo nekaterim pravice, ki jih sami morda ne bi nikoli potrebovali. In poleg tega jih je zraven hujskala še cerkev, ki jo država izdatno podpira. Čas je, da se tudi to katolibanstvo neha, in cerkev plača popolnoma enako vse davke kot jih mora tudi sleherni državljan. Potem pa naj hujskajo kolikor hočejo - ko bodo morali res začeti delat, namesto kruliti s prižnic in denar pobirat od slaboumnih rovtarjev.
ODGOVORI
1 6
Vakalunga
24. 11. 2025 09.53
+2
Edini ROVTARJI so Golob, Sukička Tanja Fajon, Gusarca in ruralna primitivna LJUBLJANA.
ODGOVORI
2 0
zvizi
24. 11. 2025 09.54
+1
Ti pa si žaljiv in zaostal osebek....zakaj še nisi v UK, kamor tako rad pogleduješ
ODGOVORI
1 0
Teleport
24. 11. 2025 09.54
Bicikliral po Ljubljani in ne hodi med rovtarje
ODGOVORI
0 0
zaba67
24. 11. 2025 09.56
saj se lahko vržeš iz Peračice, če ti je hudo...
ODGOVORI
0 0
Kletni Goban in Janževec
24. 11. 2025 09.57
Bla bla bla
ODGOVORI
0 0
denden
24. 11. 2025 09.48
-5
Kako radi bi bili druga Švica, pa nam tako imenovana zdrava desničarska pamet tega ne dovoljuje. Z izjavami, da moramo najprej uredti zdravstvo in paliativno oskrbo, potem pa lahko govorimo o takšnem zakonu. A res, torej ima Švica tako slab zdravstveni sistem, da so morali sprejet tak zakon. Morda pa se oni zavedajo, da je, kljub še tako napredni medicini, ta na koncu ne pomaga več in smrt neizbežna, da pa ni potrebno, da takrat še nekaj mesecev človek neizmerno trpi.
ODGOVORI
0 5
Teleport
24. 11. 2025 09.50
+3
3/4 časa ste levaki na oblasti pa se blizu Avstrije nismo
ODGOVORI
3 0
Bbcc12
24. 11. 2025 09.55
Tudi leve vlade so bile zanič. Janša je tudi zanič pa se ga voli eno in isto 30 let.
ODGOVORI
0 0
mackon08
24. 11. 2025 09.48
-3
Nasprotniki zakona govorijo o evtanaziji, se vidi, da nimajo blage veze o čem se gre. V tem zakonu ni ni e od evtanazije. zakona jih 90% niti prevrala ni samo so poslušali nebuloze Primca in njemu podobnim. Pa govorite eni toliko o starejših, da ne vedo uporabljati kartice pa računalnike itd, a ta zakon pa razumejo pa ja. Župnik je rekel, da morajo biti proti in to je sveto. Teh 3% je samo malenkost ne pa neka večina.
ODGOVORI
1 4
Kletni Goban in Janževec
24. 11. 2025 09.48
+2
Hvaljen jezus, v 2027 bomo še splave prepovedali in bo SLO ZA, ampak ZA življenje. Ženske pa uporabljajte kondome, kontracepcijo, koledarje in podobno, ne pa ubijat otroke svoje. Gremo dalje Primc! Melji!
ODGOVORI
2 0
Perivnik
24. 11. 2025 09.47
+5
Vsak "si lahko pomaga pri prostovoljnem končanju življenja". Tako je bilo od vekomaj. Pa ne še ostalih, ki si tega ne želimo, siliti v to. Predvsem pa naj to na postane način, kako se znebiti starih, bolnih, invalidov, tako ali drugače prizadetih, skratka vseh, ki družbi v materialnem smislu niso več koristni in so obratno, družbi finančno breme.
ODGOVORI
5 0
Kopite84
24. 11. 2025 09.48
-2
Pa kdo bi te v karkoli silil, a vi sploh znate razmišljati s svojo glavo?
ODGOVORI
0 2
Perivnik
24. 11. 2025 09.58
O, znamo, znamo, zato smo se pa odločili kot smo se. Pa ne nas poniževati, znamo razmišljat in ne pustimo se zavajat.
ODGOVORI
0 0
