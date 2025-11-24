Večja mesta za, podeželje proti: Kako so glasovali volivci?

Po delnih neuradnih izidih Državne volilne komisije je na nedeljskem referendumu za zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja glasovalo 321.729 oziroma 46,57 odstotka volivcev, proti pa 369.089 oziroma 53,43 odstotka, pri čemer je bil torej dosežen tudi potreben kvorum za zavrnitev zakona. Ta je bil glede na zadnje podatke o številu volivcev vsaj 339.205 volivcev. Zakon so na referendumu večinsko podprli le v volilni enoti Ljubljana Center.