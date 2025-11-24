Večja mesta za, podeželje proti: Kako so glasovali volivci?

Zakon so zavrnili v sedmih volilnih enotah (Postojna, Kranj, Ljubljana Bežigrad, Novo mesto, Celje, Maribor, Ptuj), večinsko so ga podprli le volivci v volilni enoti Ljubljana Center. Zakon je podprlo 52,32 odstotka volivcev.
Nasprotniki zakona so slavili tudi v večini volilnih okrajev po Sloveniji. Podprli so ga sicer v volilnih okrajih: Jesenice, Radovljica 2, Nova Gorica 2, Sežana, Koper 1 in 2, Piran, Izola, Kočevje, Domžale 2, Ljubljana Bežigrad 1 in 2, Ljubljana Šiška 1, 2 in 3, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje 2 in 3, Ljubljana Vič-Rudnik 2 in 3, Zagorje, Hrastnik-Trbovlje, Celje 2, Ruše, Maribor 1, 2, 4, 5, 6, 7 in Ptuj 2.
Največji delež volivcev je sicer zakon podprlo v volilnem okraju Ljubljana Šiška 1, zanj je glasovalo 66,52 odstotka volivcev.
Iz grafičnega prikaza rezultatov po volilnih okrajih je razvidno, da so zakon podprli predvsem volivci v večjih mestih, kot so Koper, Nova Gorica, Ljubljana, Celje in Maribor.
Volilna udeležba je bila po trenutnih podatkih 40,93-odstotna, izidom pa bodo na Državni volilni komisiji v prihodnjih dneh prišteli še glasovnice, prispele po pošti iz Slovenije in tujine.
