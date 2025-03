Volk: Države morajo same poskrbeti za svojo varnost in odpornost

"V čase, ki prihajajo, ne smemo priti nepripravljeni," je v uvodnem nagovoru dejal Vojko Volk, državni sekretar v kabinetu premierja, pristojen za nacionalno in mednarodno varnost. Poudaril je, da morajo države same poskrbeti za svojo varnost in odpornost, šele potem pa lahko prispevajo v zavezništva, kot sta EU in Nato.

"Za države, ko gre za varnost, velja podobno kot za posameznika, ko gre za zdravje. Vsak mora najprej sam poskrbeti za svoje zdravje in potem lahko za naše večje probleme poskrbi zdravstveni sistem," je ponazoril, rekoč, da je zaupati samo zdravstvenemu sistemu, da bo ozdravil naše bolezni, naivno in nespametno.

V nagovoru je večkrat omenil lansko nacionalno vajo kriznega upravljanja in odzivanja, ki da je izpostavila veliko pomanjkljivosti na sistemski, lokalni, strokovni in politični ravni.

"Vse te pomanjkljivosti so v glavnem ozdravljive z nekimi stvarmi, ki so zelo banalne in se jim reče kadri in finance, a ne samo s tem," je dejal državni sekretar. Kot je dodal, pa so med vajo odkrili tudi nekaj zelo pozitivnih stvari, zlasti duha pripadnosti in sodelovanja.