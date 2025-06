Volk na območju planine Zaplata pokončal vsaj 20 ovac

Na Zavodu za gozdove Slovenije so nam potrdili, da so bili o več napadih obveščeni v ponedeljek zjutraj. "Končna ocena o številu pokončane drobnice še ni znana, ker je območje, kjer so se pasle živali, zelo obsežno in mestoma težko dostopno," so sporočili.

Po do zdaj znanih podatkih je poginilo okrog 20 živali drobnice, po sledeh napada pa strokovnjaki ocenjujejo, da jih je napadel volk. Ogled kraja še poteka, zato višina škode še ni znana.

Na dva kadavra je v soboto na planinah nad Preddvorom, in sicer med Hudičevim borštom in Kališčem, naletela tudi ena od pohodnic.