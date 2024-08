Volk plenil na Spodnji Dobravi pri Kropi. Pokončal 15 ovc in jagnjet

Na Spodnji Dobravi pri Kropi v občini Radovljica je volk v noči na petek pokončal oz. huje poškodoval 15 ovc in jagnjet na pašniku, zaščitenem z električno ogrado. Kraj pokola so si že ogledali pristojni z Zavoda za gozdove ter izdali dovoljenje za odstrel enega volka na tej lokaciji v roku 10 dni, so pojasnili v Lovski družini Kropa.