Volk poklal sedem ovac, še dve sta pogrešani

Napadi volkov na drobnico niso pogosti, a tudi tako redki ne, nazadnje so zdaj napadli v Trenti. Rejec je imel ovce na paši, sicer za mrežo, a je volk vseeno prestopil in poklal sedem ovac. Pogrešani sta še dve, veliko se jih je namreč razbežalo, nam je zaupal Dragan Marković z Zavoda za gozdove. Pet ovc pa naj bi bilo poškodovanih, je sporočila Civilna iniciativa.

Rejci imajo načeloma drobnico čez noč v hlevih, ta pa je bila čez noč na paši. Marković je sicer pojasnil, da se to v njihovih koncih ne dogaja prav pogosto, to je bil celo prvi primer na tej strani parka. Sicer rejci upajo, da je šlo za osamljen primer in prehodni napad, ki se ne bo ponavljal.

Je pa oškodovani rejec sedaj upravičen do povrnitve škode, kakor naj bi to predlagala tudi Zveza društev rejcev drobnice – odbor za zveri. Ni še jasno ali bo rejec pripravljen sprožiti postopek.