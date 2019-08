Volk pokončal najmanj 10 ovac na planini Starijski vrh

Iz Pašne skupnosti Starijski vrh, ki združuje rejce drobnice v vaseh na območju Kobarida, so potrdili, da je ponoči volk pokončal vsaj 10 ovac. Pašnik še vedno pregledujejo in odkrivajo nove kadavre, so dodali.

Da gre za volka, po navedbah pašne skupnosti potrjujejo ugrizi na kadavrih in pričevanje domačina, ki je danes zjutraj volka tudi videl na razdalji manj kot 30 metrov. "Domačini so namreč to noč prenočevali v koči na območju planine, večina kadavrov pa je od njihove koče oddaljena manj kot 150 metrov, kar pomeni, da je volk moril v neposredni bližini človeka," so zapisali.