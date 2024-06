Volk samotar je z izbiro lovišča 'popolnoma spremenil razmere v gozdu'

V noči na petek so lovci v gorah nad Savinjsko dolino ustrelili volka, ki so ga člani več lovskih družin iskali skoraj eno leto. Volk je v nekaj letih pokončal več sto ovac na gorskih pašnikih. Spravljal se je tudi na druge domače živali. "Skoraj ni več srnjadi, gamsi so ušli na težje dostopna območja," je povedal Andrej Špruk, starešina LD Luče. Kot opozarjajo lovci, je volkove potrebno nadzorovati, saj tudi ta primer kaže, kako izjemni plenilci so.