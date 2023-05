Volkovi in šakali v Posočju v desetih dneh pokončali ducat ovc

Škodo si je že ogledal ocenjevalec Zavoda za gozdove, ki je v dveh primerih potrdil napad volka, prisotnost šakala pa bodo potrjevali z gensko analizo, ki traja 14 dni.

Kot je novinarjem povedal predsednik Pašne skupnosti Starijski vrh Matej Lednik, so napadi volkov in šakalov na planini Starijski vrh so postali stalnica v zadnjih petih letih. Lani je bil problematičen šakal, leto pred tem volk, ki je obširneje moril že leta 2019.

Že tedaj, pa tudi lani in predlani je skupno število pokončanih in pogrešanih ovc doseglo okoli tretjino črede, ki so jo imeli na začetku sezone. Zadnji napad se je zgodil v sredo v vasi Sedlo, kjer je volk v bližini hiš ubil tri odrasle ovce in jagnje.

Čreda in število ovčjerejcev na planini se tudi zato stalno nižata. Leta 2019 so na planino gnali 244 ovc, letos 149. Še pred dvema letoma je bilo v pašni skupnosti 15 ovčjerejcev, letos jih je osem.

Na planini pasejo mesno drobnico na alpski način, torej brez zaščitnih ograj in psov, saj sta obe obliki varovanja za tisto območje neprimerni, kar so ob obisku pred leti po zagotovilu Lednika ugotavljali tudi strokovnjaki. Varovanje s psi je zaradi prehodnosti planine, ki jo prečijo dve kolesarski in planinska pot, nevarno za obiskovalce, še dodaja Lednik.