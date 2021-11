Volkovi v kočevskih gozdovih pred kamero pokazali svojo nežno plat

Predstava volkov goteniškega tropa, ki ga raziskovalci spremljajo že dolgo časa, je trajala več kot eno uro, nam je navdušen pripovedoval raziskovalec Lan Hočevar. Odvila se je na hribovju Stojna nad Kočevjem. "Na posnetku so tako mladiči kot odrasli volkovi. Ocenjujem, da jih je sedem ali celo osem. Zelo težko rečem, saj jih je osem že težko v enem kadru. Tako da je težko reči, ali je tisti, ki gre iz kadra in pride nazaj, isti ali ne," je pojasnil.

Kamero je Hočevar primarno postavil zato, da bi posnel rise. "No, pa so prišli namesto njih volkovi," se je zasmejal. Kamero je namestil na greben, ki so ga volkovi izkoristili za dnevni počitek. Na posnetku se dobro vidi, da so volkovi socialne živali, ki krepijo socialne vezi. "Pokazali so svojo nežnejšo plat – da niso grozni, ampak tudi nežni. Lepo se vidi, kako nežno se grizejo med sabo. To pokažejo tudi z mimiko telesa – miganjem z repom, držo telesa, obrazno mimiko – in z glasovi, ki jih oddajajo, s cviljenjem," je opisal in ob tem dodal, da je tovrstnih bližnjih, intimnih posnetkov volkov v tropu zelo malo. Zato je posnetek z raziskovalnega vidika izjemno dragocen, je izpostavil. Seveda pa je vesel tudi zato, da je lahko več kot uro užival ob gledanju volčjih radosti.