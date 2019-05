Volkovi napadli sredi vasi?

Juriju Možetu iz Dolenje vasi pri Senožečah so, medtem ko je nedaleč stran kresoval, volkovi poklali drobnico. Na prvomajsko jutro ga je pričakal žalosten prizor. Na pašniku blizu hiše je ovce in jagenjčke našel s strtimi goltanci in brez glav. In kar je še posebej zaskrbljujoče: drobnico so napadli v ogradi sredi vasi. Vaščane je zdaj strah, da se med hišami ponoči sprehaja trop volkov.

