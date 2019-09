Volkovi ponoči nad Poljanami pobili več kot 30 ovc

Bogataj je pojasnil, da v njihovih krajih do sedaj ni bilo volkov, letos pa so se množično pojavili. Prepričan je, da volkovi na to območje ne spadajo in da ovčereja v takih razmerah ni mogoča. Volkovi so mu namreč zgolj v eni noči pobili kar tretjino ovc.

Da bo v tropu nadomestil ta izpad, bo zaradi plemenskih živali in zaščite porekla trajalo od tri do štiri leta, saj takšne drobnice ni mogoče kar tako kupiti. Zato tudi odškodnina, ki jo kmetje prejmejo ob napadih zveri, po njegovem mnenju nikakor ni zadostna.

Ovce je imel zaščitene v ogradi z električnim pastirjem, vendar ta volkov ni zadržal. Napad je po Bogatajevih ocenah izvedlo od sedem do osem, morda celo deset volkov. Kot je poudaril, ovc v tem hribovitem okolju nikakor ne more drugače zavarovati oziroma zaščititi pred volkovi.