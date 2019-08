Volkovi ponoči pokončali najmanj 20 ovac v Željnah pri Kočevju

Iz Civilne iniciative Aktivna Kočevska so sporočili, da je ponoči v Željnah pri Kočevju v neposredni bližini naselja in otroškega igrišča prišlo do novega pokola ovac. Drobnico so napadli na pašniku s tudi več kot dva metra visoko ograjo, ki je dodatno varovana z električnim pastirjem.

"Ta primer je še en dokaz več, da je tako imenovanim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z ohranjanjem zveru, vse skupaj ušlo iz rok in to, kar se zdaj dogaja, so izredne razmere. Zakon o izrednem odstrelu zveri je, vsaj kar zavedeva volkove, neučinkovit in dokazano neoperativen, ter omogoča, da volkovi še naprej koljejo po območju," so zapisali v Civilni iniciativi in dodali, da samo še čakajo na to, kdaj bo prišlo do nvoega tragičnega dogodka in napada na človeka.

Zato ponovno pozivajo oba pristojna ministra ter vlado k bolj odločnim ukrepom. "Nas ne zanimajo očitki in vprašanja iz Bruslja, kaj se gremo z volkovi. Nas zanima samo naša varnost in varnost našega premoženja. Če so lovske organizacije nesposobne, da izvedejo takojšen odstrel, potem naj vlada odredi, da to storita policija ali vojska. Če ne bo učinkovitih ukrepov, bo prišlo do upravičenega samoorganiziranja prebivalcev in bomo sami poskrbeli za to, da se odstrani razbohoteno populacijo volkov," so ostro zapisali.

V zadnjem tednu na Cerkljanskem dva napada volkov nad drobnico

Sicer pa smo ravno minuli teden poročali o dveh napadih volkov nad drobnico v vasi Gorenji Novaki pri Cerknem. Oba dogodka sta sprožila ogorčenje domačinov še posebej zato, ker so volkovi napadi sredi belega dne. V petek je območja, kjer se prebivalci soočajo s pogostimi napadi zveri na domače živali, obiskal tudi minister za okolje Simon Zajc. Najprej je obiskal Gorenje Novake na Cerkljanskem, nato Bloke, obisk pa sklenil v Kočevju.

Kot je minister pojasnil po ogledu oškodovanih kmetij, je letos velik porast napadov volkov na živino posledica tega, ker se v preteklosti po odločitvi upravnega sodišča niso izvajali odloki o odvzemu volkov iz narave.

Spomnil je, da na okoljskem ministrstvu skupaj s kmetijskim pripravljajo nov odlok, stroka pa da bo določila za populacijo ugodno številko. "Stroki zaupam. Naša naloga je, da omogočimo sobivanje. Sobivanje pomeni, da imamo možnost za razvoj, da ljudi ni strah, da imamo ugodno populacijo ... To je naš cilj, da se da sobivati," je poudaril minister in dodal, da za to pa so številni ukrepi, kot so npr. subvencioniran prevoz v šolo, subvencioniranje postavitve ograj in odstrel.

"Populacijo moramo držati na taki številki, da je v ugodnem stanju, ampak tudi na taki številki, da se da sobivati," je poudaril minister, ki se je tudi na podlagi fotografij in pričanj lokalnih prebivalcev prepričal, da na tem območju volk je. "Volk se očitno širi," je ugotovil in pojasnil, da so ravno zaradi tega v tem tednu razširili monitoring območja, kjer spremljajo volka.