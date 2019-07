Volkovi pri Cerknem že drugič v tednu dni napadli drobnico

V vasi Gorenji Novaki pri Cerknem so volkovi že drugič v tednu dni napadli drobnico. Tokrat so poklali štiri ovce. Domačini so ogorčeni, še posebej zato, ker so volkovi napadli sredi belega dne. Dovoljenje za odstrel enega volka na njihovem območju so že dobili, a domačini se bojijo, da to ne bo dovolj.

