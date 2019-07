Volkovi razmesarili konja na turističnih kmetiji pri Cerknem

Napadi volkov na živino so postali stalnica. Tokrat so surovo razmesarili konja na turistični kmetiji v Gorenjih Novakih pri Cerknem. To je šesti napad na živino na tem območju, ki pa ni vključen v interventni zakon. "Bojimo se za svoja življenja in življenja naših otrok," pravijo domačini. Zato so na ministrstvo za okolje in prostor naslovili peticijo, v kateri zahtevajo odstrel volkov tudi pri njih.