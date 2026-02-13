Naslovnica
Slovenija

Volkovi so se vrnili na Pohorje

Maribor, 13. 02. 2026 12.02 pred 28 minutami 2 min branja 5

Avtor:
N.V.
Volk na Pohorju

Po več desetletjih so se na območje Pohorja vrnili volkovi. Kot pravijo v Zavodu za gozdove, je njihova prisotnost pomemben pokazatelj zdrave narave, vendar je treba biti previden. Sicer pa so napadi na ljudi redki, največ težav z volkovi imajo rejci pašnih živali.

"Pohorje je po vseh značilnostih primerno za obstoj enega do dveh tropov," pravijo na Zavodu za gozdove. Trenutno se je tam oblikoval trop s sedmimi odraslimi volkovi in lanskimi mladiči in je stabilen. Možno pa je, še dodaja Miha Mrakič, lovski načrtovalec, da se bodo potomci pohorskega tropa v iskanju novega teritorija razširili na sosednja gozdnata območja.

Volkovi so namreč pomemben del naših gozdov, a so bili v preteklosti sistematično preganjani, zato so se ohranili le na območju Kočevske in Notranjske, pa še to v majhnem številu. Šele po zavarovanju vrste v začetku 90. let si je populacija nekoliko opomogla in se razširila tudi v Alpe in predalpski prostor. Trenutno naj bi bilo v Sloveniji okoli 135 volkov, pravijo na Zavodu.

Pred volkovi obstaja neupravičen strah, so prepričani na Zavodu. Ker smo jih tisočletja preganjali, se nas izogibajo in nas ne dojemajo kot potencialen plen, srečanja z njimi pa so običajno redka in kratkotrajna. "Strah pred volkovi zaradi različnih mitov o njihovi krvoločnosti je vsekakor razumljiv, a volkovi so človeku praviloma nenevarni in se mu izogibajo. V primeru, da do bližnjega srečanja vseeno pride, ostanimo mirni, opozorimo na našo prisotnost in se umaknimo. Če se sprehajate skozi gozd, imejte psa vedno na povodcu. V Sloveniji sicer ne poznamo primera napada volka na človeka,", je poudaril Igor Kopše, vodja Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Maribor.

Še največ škode volkovi povzročajo rejcem pašnih živali, predvsem drobnice. Zelo je pomembna uporaba visokih elektromrež in drugih zaščitnih ukrepov. "Ukrepi delujejo, le dosledno jih je treba izvajati,", je prepričan rejec drobnice Matej Lončar, ki že več let uspešno uporablja zaščitne ukrepe.

Na območju Pohorja so sicer napadi na drobnico redki. "Takšni posamezni primeri so pričakovani, kadar bo volk naletel na slabo ali pa nezaščiteno drobnico,", je poudaril Izidor Cojzer, vodja Lovišča s posebnim namenom Pohorje in pooblaščenec za ocenjevanje škod. Ključno je, je še navedel, da rejci ob morebitnem dogodku takoj obvestijo Zavod za gozdove Slovenije.

volk pohorje zavod za gozdove

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
St. Gallen
13. 02. 2026 12.47
1500 oseb ima v Slo priimek volk, pa se do sedaj niste nic pisali
Odgovori
0 0
JAZsemTI
13. 02. 2026 12.43
Če ga bodo volkovi biksali jih Pohorci ne bodo dolgo prenašali. Ti dve sorti bosta zelo težko sobivali.
Odgovori
+1
2 1
Sekira
13. 02. 2026 12.41
Kar v Lj z njimi.
Odgovori
-1
1 2
Bolfenk2
13. 02. 2026 12.41
V Sloveniji še ni bilo napada volka na človeka, v Evropi pa je v zadnjem času kar nekaj primerov. Ker lovci več ne smejo loviti volka je pred človekom izgubil strah in postaja agresiven. V gozdove nam bodo levičarji naselili nevarne zveri, v mesta pa nevarne migrante, ki so tudi izgubili strah pred človekom, od kar jih policija več ne sme loviti. Naj mi nekdo razloži, kaj je dodana vrednost teh zveri. Zakaj so dobrodošli?
Odgovori
+1
2 1
yoda99
13. 02. 2026 12.34
Dobrodosli
Odgovori
+0
2 2
