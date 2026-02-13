Volkovi so se vrnili na Pohorje

Volkovi so namreč pomemben del naših gozdov, a so bili v preteklosti sistematično preganjani, zato so se ohranili le na območju Kočevske in Notranjske, pa še to v majhnem številu. Šele po zavarovanju vrste v začetku 90. let si je populacija nekoliko opomogla in se razširila tudi v Alpe in predalpski prostor. Trenutno naj bi bilo v Sloveniji okoli 135 volkov, pravijo na Zavodu.

"Pohorje je po vseh značilnostih primerno za obstoj enega do dveh tropov," pravijo na Zavodu za gozdove. Trenutno se je tam oblikoval trop s sedmimi odraslimi volkovi in lanskimi mladiči in je stabilen. Možno pa je, še dodaja Miha Mrakič , lovski načrtovalec, da se bodo potomci pohorskega tropa v iskanju novega teritorija razširili na sosednja gozdnata območja.

Pred volkovi obstaja neupravičen strah, so prepričani na Zavodu. Ker smo jih tisočletja preganjali, se nas izogibajo in nas ne dojemajo kot potencialen plen, srečanja z njimi pa so običajno redka in kratkotrajna. "Strah pred volkovi zaradi različnih mitov o njihovi krvoločnosti je vsekakor razumljiv, a volkovi so človeku praviloma nenevarni in se mu izogibajo. V primeru, da do bližnjega srečanja vseeno pride, ostanimo mirni, opozorimo na našo prisotnost in se umaknimo. Če se sprehajate skozi gozd, imejte psa vedno na povodcu. V Sloveniji sicer ne poznamo primera napada volka na človeka,", je poudaril Igor Kopše, vodja Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Maribor.

Še največ škode volkovi povzročajo rejcem pašnih živali, predvsem drobnice. Zelo je pomembna uporaba visokih elektromrež in drugih zaščitnih ukrepov. "Ukrepi delujejo, le dosledno jih je treba izvajati,", je prepričan rejec drobnice Matej Lončar, ki že več let uspešno uporablja zaščitne ukrepe.

Na območju Pohorja so sicer napadi na drobnico redki. "Takšni posamezni primeri so pričakovani, kadar bo volk naletel na slabo ali pa nezaščiteno drobnico,", je poudaril Izidor Cojzer, vodja Lovišča s posebnim namenom Pohorje in pooblaščenec za ocenjevanje škod. Ključno je, je še navedel, da rejci ob morebitnem dogodku takoj obvestijo Zavod za gozdove Slovenije.