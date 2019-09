Volkovi spet napadli: pri Gorenji vasi pokončali najmanj 16 živali

"Danes se je na območju občine Gorenja vas – Poljane zgodil nov večji napad, ki je po obsegu primerljiv z napadom v Dolenji Žetini 12. septembra letos," so sporočili z občine.

Zjutraj so bili tako priča novemu številčnemu pokolu plemenske drobnice - po doslej zbranih podatkih gre za 16 živali. Ocenjujejo sicer, da je škoda še precej večja, saj so pri večini pobegle drobnice poškodbe velike.

Občina nastale razmere ocenjuje kot v celoti nedopustne, zato že pripravlja novo vlogo za odstrel še dodatnih petih volkov. "Lokalna skupnost želi ravnati izključno v interesu svojih občanov, ki si zaslužijo kakovostne pogoje za življenje in delo, za kar si lokalna skupnost z dragimi in obsežnimi projekti prizadeva že ves čas svojega obstoja," so v sporočilu za javnost zapisali na občini.



"Pričakujemo, da bodo odločevalci pozive lokalne skupnosti tokrat vzeli resneje in ukrepali odgovorno in predvsem hitreje," so še dodali.