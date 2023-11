Volkovi v Brkinih pobili več ovac in koz, tudi oslico in mladiča

Včeraj okoli 22. ure je bilo z živalmi na Ekološki kmetiji Brhanovi še vse v redu, danes zjutraj pa je lastnika pričakal krvav prizor. Kot nam je povedal Bogdan Drožina , je bilo poklanih 19 živali, od tega 10 ovac in 3 jagenjčki, štiri koze in en kozliček, pa tudi oslica in njen mladič. Še štiri živali so bile hudo poškodovane, a upajo, da jih bodo uspeli rešiti.

V zadnjem času smo sicer že večkrat poročali o pokolih živali zaradi volkov ali šakalov. Tudi Drožina opozarja, da se napadi kar vrstijo. Pred slabim mesecem so na njihovi kmetiji volkovi napadli tudi teleta, tri so ubili, tri pa so uspeli pozdraviti. Tudi na sosednjih kmetijah imajo težave, o pokolih poročajo tudi iz sosednjih vasi. "Enkrat šakali, enkrat volkovi. V sosednji vasi so volkovi poklali dosti drobnice, tudi v ponedeljek so poklali pet ovac," je naštel.

"Kmetje že mesece opozarjamo, odziva pa ni, je poudaril. Pridejo popisat škodo in rečejo, da še od lani niso nič dobili. Pa nismo edini, tudi pri drugih je dosti škode," pravi in dodaja, da ne razume, zakaj se ne odločijo za odstrel, če je, kot kaže, divjih živali preveč. "Ne mineta dva tedna, da v Brkinih ne bi bilo pokola," je povedal.