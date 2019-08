Volkovi v Davči napadli bika: domačine strah začetka šole

Nov dan, nov napad volkov. Tokrat v Davči na Gorenjskem, kjer so volkovi napadli mladega bika, v zadnjih mesecih pa so na tem območju pobili že več kot 40 glav drobnice.

Domačini pravijo, da ne mine dan, da volka ne bi srečali tudi sami. Najbolj pa je domačine strah septembra, ko bodo otroci začeli hoditi v šolo, marsikateri namreč peš po brezpotjih prehodijo več kilometrov."Čez tri tedne se začne šolsko leto, otroci bodo peš hodili do avtobusnih postaj, tudi vračali se bodo peš. Vemo da veliko teh poti, sploh v Davči, ki je največja slovenska vas, vodi po gozdu, to so bližnjice, po katerih otroci radi gredo, da pridejo iz šole prej domov. Ampak očitno jih ne bomo mogli pustiti samih," pravi Gregor Koder, podpredsednik Krajevne skupnosti Davča.

Po pričevanjih lovcev naj bi se na tem območju gibala vsaj dva tropa volkov, med njimi tudi samice, z več mladiči. Zato domačini s strahom pričakujejo tudi zimo, ko bo hrane za te zveri primanjkovalo. Za enega volka je trenutno podana odločba za odstrel, pravi Alojzij Jelenc iz Lovske družine Sorica. "To je zame kot lovca pesek v oči."

Prav danes je sicer državni svetnik Branko Tomažič kazensko ovadil premierja Marjana Šarca in ministra za okolje Simona Zajca zaradi nevestnega dela pri izvajanju interventnega zakona. Volkovi so do konca junija po podatkih zavoda za gozdove napadli 516 živali: 435 glav drobnice, 30 govedi, 30 konj, dva osla, 17 drugih domačih živali in še dve drugi živali. To je več kot dvakrat toliko kot lani v tem času