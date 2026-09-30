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Slovenija

Volkovi v Sloveniji se širijo: kako sobivati z vse številčnejšo populacijo?

Ljubljana, 30. 09. 2026 11.55 pred 1 uro 3 min branja 27

Avtor:
STA
Volk

Populacija volkov v Sloveniji je v dobrem stanju in se prostorsko širi, ta proces pa se bo po ocenah raziskovalcev nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Ker so volkovi izjemno prilagodljivi in lahko premagujejo velike razdalje, bo eden ključnih izzivov iskanje načinov sobivanja z njimi, so poudarili na ljubljanski biotehniški fakulteti.

Na novinarski konferenci so raziskovalci predstavili evropski projekt Life Wild Wolf, ki ga v Sloveniji koordinira Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Projekt, ki povezuje 18 partnerjev iz Slovenije, Grčije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Španije, Portugalske in Švedske, je nastal kot odgovor na širjenje populacij volkov po Evropi in s tem povezane izzive.

Slovensko populacijo volkov raziskovalci z neinvazivnimi genetskimi metodami spremljajo več kot 15 let. Kot je predstavil raziskovalec Tomaž Skrbinšek, so v sezoni 2024/2025 v Sloveniji zaznali med 130 in 140 volkov ter 16 volčjih tropov. Populacija je po Skrbinškovih besedah od začetka genetskega monitoringa leta 2010 številčno naraščala, v zadnjih letih pa se je rast umirila. Prostorsko širjenje se medtem nadaljuje. Medtem ko so bili na začetku monitoringa reproduktivni tropi omejeni na dinarski prostor, so raziskovalci pozneje zaznali prve trope v predalpskem svetu in Alpah, v zadnji sezoni pa tudi reproduktivni trop na Pohorju.

Volkova
Volkova
FOTO: AP

"Proces širjenja volkov se še vedno nadaljuje in se bo nadaljevalo tudi v naslednjih letih," je dejal Skrbinšek. Kot je poudaril, je v Sloveniji zelo malo prostora, ki ga volkovi glede na svoje biološke značilnosti ne bi mogli poseliti. "Volk v Alpah je stalnica, mi pa se bomo morali naučiti z njim živeti," je dodal.

Pomemben del sobivanja je po navedbah raziskovalcev preprečevanje škod na domačih živalih. Raziskave sicer kažejo, da glavni plen volkov v Sloveniji predstavljajo prostoživeči parkljarji, predvsem jelenjad in srnjad, sledijo divji prašič in v manjšem deležu domače živali.

Kot je pojasnil raziskovalec Hubert Potočnik, volkovi domače pašne živali dojemajo kot potencialni plen. "Če imajo do njih dostop, jih bodo tudi plenili. Poseben problem je t. i. presežno plenjenje, saj lahko volk v ograjenem pašniku zaradi nagonskega plenilskega vedenja ob enem napadu ubije tudi več kot 10 živali," je izpostavil.

Podatki o uspešnosti zaščitnih ukrepov na dinarskem območju kažejo, da se je med letoma 2011 in 2019 pri rejcih, ki so uporabljali visoke električne mreže, obseg škod zmanjšal za 75 odstotkov, pri uporabi kombiniranih ukrepov, denimo električnih mrež skupaj s pastirskimi psi, pa za več kot 90 odstotkov. Med učinkovite ukrepe sodi tudi nočno zapiranje pašnih živali. Več izzivov ostaja v Alpah, kjer je paša bolj razpršena in je takšne oblike varovanja težje izvajati.

Volčji trop
Volčji trop
FOTO: Shutterstock

Volkovi so po Potočnikovih besedah izjemno mobilni. Njihovi teritoriji v Sloveniji v povprečju obsegajo okoli 400 kvadratnih kilometrov, posamezen volk pa lahko od večera do jutra premaga tudi več deset kilometrov. Prav velika mobilnost lahko, kot je dejal, pri ljudeh ustvarja občutek, da je volkov bistveno več, kot jih je v resnici.

Na dogodku so predstavili tudi preliminarne rezultate raziskave javnega mnenja v osmih evropskih državah, ki so jo izvedli v sklopu projekta Life Wild Wolf. V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo okoli 400 odraslih.

Rezultati kažejo, da 93,9 odstotka vprašanih meni, da volkovi sodijo v naravo, hkrati pa bi bilo 67,9 odstotka vprašanih strah hoditi po gozdu, kjer živijo volkovi. Večina sicer meni, da volkovi ljudi praviloma ne napadajo, 56,3 odstotka pa jih verjame v možnost mirnega sobivanja ljudi in volkov.

"Strah in ocena nevarnosti nista ista stvar," je poudarila Aleksandra Majić Skrbinšek. Po njenih besedah sprejemanje volka kot dela narave ne pomeni, da se ga ljudje ne bojijo.

Regulirani odstrel sicer podpira 40,3 odstotka slovenskih anketirancev, medtem ko jih le 20,8 odstotka meni, da je volkov v Sloveniji preveč.

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KOMENTARJI27

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Omreznina2024
30. 09. 2026 13.41
Bolj točni podatki kažejo ,da je celo 86,63 % ljudi podpira odstrel volkov, ter medvedov, nam pa trosijo vrnice in marjetice.
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+1
1 0
Veščec
30. 09. 2026 13.32
Ni tolk volkov,kokr je sds sotrpinov,pa to
Odgovori
0 0
Bolfenk2
30. 09. 2026 13.24
Tudi nevarni ilegalni migranti se širijo po Evropi in nas levičarji prepričujejo, da se moramo naučiti sobivati z njimi. Naši pradedje so iztrebili volka. So že vedeli zakaj. Zakaj je sedaj dobro, da se je spet pojavil v gozdovih? V vsakem primeru je grožnja človeku če tudi je verjetnost napada mala. Volk se je bal človeka, ko je človek streljal na njega. Danes se volk več ne boji človeka. Ponoči pride na dvorišče hiše.
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+4
4 0
ares2
30. 09. 2026 13.15
Tako ni škodljiv, kot golob.
Odgovori
+0
3 3
zmerni pesimist
30. 09. 2026 13.13
A nimamo več lovcev
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+1
1 0
wsharky
30. 09. 2026 13.09
mi kmetje smo zgroženi nad povečano populacijo volkov in od ministra Cigla zahtevamo takojšnje ukrepanje v luči odstrela vsaj 200 volkov
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+4
4 0
kunccix
30. 09. 2026 13.17
Imate pa nizko ceno energentov, znižan DDV… vi bi pa volkove streljali!? Tako in tako kozle streljate desni….
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+0
2 2
kunccix
30. 09. 2026 13.05
Saj se tudi desni sirijo in razmnožujejo, pa moramo z njimi sobivati. Trenutno delajo veliko škodo državi zunaj in znotraj, ampak ne več dolgo….
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-2
2 4
Blue Dream
30. 09. 2026 13.03
Desni nažalost ne razumejo tega koncepta sobivanja
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+1
4 3
A1B3
30. 09. 2026 12.54
Vsak aktivist, ki preprečuje nadzor populacije, naj si dva volka odpelje k sebi domov
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+4
6 2
BBcc
30. 09. 2026 13.00
Res. Saj pridejo kmalu v mesta. Divji prašiči so že po mestih v Nemčiji.
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+3
5 2
berger 2
30. 09. 2026 12.54
Gospodje v Ljubljani so dobro plačani od EU, da širijo populacijo divjih živali. briga njih, kaj to pomeni za življenje v na hribovskih kmetijah. Imeli bomo, namesto urejene in obdelane površine v naših hribih, zapuščene površine z divjimi živalmi
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+4
5 1
kunccix
30. 09. 2026 13.05
in imate poceni jufkarjwva goriva
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-2
0 2
JAZsemTI
30. 09. 2026 12.42
Problem nastane takrat, ko pobijajo živino.
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-2
1 3
wsharky
30. 09. 2026 12.39
bo jager Mahnič poskrbel, da jih ne bo preveč
Odgovori
-1
2 3
Partapaki
30. 09. 2026 12.26
Bodo že lovci poskrbeli za njih...
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-4
0 4
Vojko Kos
30. 09. 2026 12.35
Saj ne smejo! 😡
Odgovori
-1
0 1
Partapaki
30. 09. 2026 12.47
ni problema...
Odgovori
-2
0 2
zani10
30. 09. 2026 12.24
Cimprej aktivirati lovce, da ne bo prepozno…
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-3
3 6
BBcc
30. 09. 2026 12.02
Lovce poklicat, če si želimo dobro.
Odgovori
+0
6 6
Kopite84
30. 09. 2026 12.17
Si pa res strahopetec, če se bojiš volkov.
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-1
5 6
Smuuki
30. 09. 2026 12.22
Ko bo enkrat zarenčal nate ti ob tem pokazal zobe boš tudi ti manj pogumen. Njihova lovska taktika je dovršena. En ti kaže zobe in pobere tvojo pozornost. Drugi člani tropa iza hrbta opravijo kar je opraviti treba. Isčejo vrat. Kovinska ovratnica jim prepreči izvedbo plana. Poglej na temu če jih že prodajajo. 😀😀😀😀🙂🙂🙂
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+2
6 4
BBcc
30. 09. 2026 12.59
Varnost je na prvem mestu. Ko ti bo otroka odnesel pa boš ti strahopetec. Mene zase ne skrbi sem lovec.
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+1
2 1
kunccix
30. 09. 2026 13.07
Lovec na sence in predvsem svojo bogaboječo senco
Odgovori
0 0
KaiC
30. 09. 2026 13.10
waw Smuuki, kaken film si gledal o volkovih in zakaj si ga zamešal z dokumentarcem?😀 Volkovi sicer lovijo v tropu in med lovom sodelujejo, ampak ideja, da eden namensko zamoti človeka s kazanjem zob, medtem ko ga drugi obkrožijo in mu iščejo vrat, je precej antropomorfna razlaga. Če bi bila ta "dovršena taktika" res običajen način napada na ljudi, bi imeli precej več takšnih primerov. V resnici je volk ZELO previden do človeka in se mu izogiba. Renčanje, kazanje zob ali približevanje so lahko opozorilno oziroma obrambno vedenje, ne pa znak, da je začel izvajati nekakšno vojaško operacijo s podporno enoto. 😄 Kar se tiče kovinske ovratnice, bi pa prej rekel, da je večja nevarnost zanjo to, da človeku poškoduje vrat kot pa da bo preprečila volkovom njihov "plan". 😂
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-1
0 1
BBcc
30. 09. 2026 13.17
Boga ni. Tako da si se takoj zlagal.
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0 0
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