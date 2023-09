Volkswagen sodelovanja s slovenskim dobaviteljem ne namerava prekiniti

Volkswagen bo načrt reševanja težav zaradi pomanjkanja sestavnih delov iz Slovenije, kjer so njegovega dobavitelja KLS Ljubno prizadele obsežne poplave, pripravil do konca septembra. Zaplet želijo rešiti do konca letošnjega leta, so pojasnili v nemškem avtomobilskem koncernu. Poudarili so, da želijo KLS Ljubno obdržati med svojimi dobavitelji.

Kot je v ponedeljek pred začetkom avtomobilskega sejma v Münchnu dejal direktor nabave v Volkswagnu Dirk Grosse-Loheide, trenutno za zapolnitev vrzeli proizvodnjo povečujejo njihovi nadomestni dobavitelji. Poudaril je, da sodelovanja s slovenskim dobaviteljem ne nameravajo prekiniti. "To je odličen dobavitelj, seveda ga želimo obdržati," je dejal Grosse-Loheide in omenil, da KLS Ljubno pomagajo pri čiščenju proizvodnih prostorov in ponovnem zagonu proizvodnje. Iz Volkwagnove tovarne v Salzgitterju so tako v Slovenijo napotili sto zaposlenih, dodatnih 30 pa iz Hannovra. Zaradi manjkajočih sestavnih delov je bil Volkswagen primoran v zmanjšanje proizvodnje avtomobilov v svoji tovarni v Hannovru, v tovarni v portugalski Palmeli pa bodo obratovanje z 11. septembrom za dva meseca popolnoma ustavili. V Wolfsburgu bodo z istim dnem zmanjšali število posameznih izmen. icon-expand Volkswagen FOTO: Profimedia Glavni direktor KLS Ljubno Mirko Strašek je prejšnji teden dejal, da po vodni ujmi trudijo proizvodnjo čim prej spet vzpostaviti, vendar za to potrebujejo še nekaj mesecev. Pričakuje, da bi lahko del proizvodnje vzpostavili oktobra, vendar še vedno ne bodo mogli oskrbovati vseh kupcev. KLS Ljubno s svojimi izdelki oskrbuje več kot 80 odstotkov avtomobilskega trga v Evropi.