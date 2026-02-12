Volkulja v ZOO Ljubljana zapustila ogrado: izkopala brlog

Danes dopoldne je v ZOO Ljubljana ogrado pomotoma zapustila volkulja, ki si je rob ograde izbrala za kopanje brloga. Pomotoma je izkopala ''brlog'' na zunanjo stran, kljub betonskemu temelju na katerem stoji ograja. Ker ni našla poti nazaj, je začela raziskovati. Volkovi se zelo zanašajo na čutilo za voh in prav ta jo je popeljal po živalskem vrtu.

Naletela je tudi na družino obiskovalcev, ki se je niso ustrašili. Strokovne službe ZOO Ljubljana so aktivirale varnostni protokol ter pospremile redke obiskovalce v najbližje notranje prostore. Veterinarska in oskrbniška služba je volkuljo uspavala ter jo vrnila nazaj v ogrado in tako zaključila njeno kratko raziskovanje ZOO-ja. Nihče od obiskovalcev in zaposlenih v ZOO Ljubljana ni bil neposredno ogrožen, zatrjujejo.

"Ograde za živali redno pregledujemo tudi iz vidika varnosti. Današnji dogodek je bil redek in izjemen. Proučili smo vse okoliščine, da se njen sprehod slučajno ne bi ponovil," so še zapisali.

V živalskem vrtu Ljubljana gojijo kanadske volkove od leta 2017. Trop šteje devet volkov, med njimi tri samice in šest samcev. V Evropi in tudi v Sloveniji, prostoživeči in zdravi volkovi, ljudem niso nevarni. V zadnjih 100 letih ni znanega primera napada volka na človeka. To velja tudi za volkove, ki živijo v neposredni bližini človeških naselij. Ti volkovi so sicer navajeni na ljudi, a jim ne povzročajo težav.