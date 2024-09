Von der Leynova si bo ogledala odpravo posledic lanskih katastrofalnih poplav

Predsednica Evropske komisije je Črno na Koroškem, ki je bila ena od bolj prizadetih občin v ujmi 4. avgusta lani, obiskala le nekaj dni po katastrofalnih poplavah in plazovih. V Črni se je srečala z domačini in ostalimi, ki so pomagali pri odpravljanju posledic vremenske ujme, sicer pa si je ob obisku iz helikopterja ogledala posledice ujme tudi v nekaterih drugih krajih po državi.

Von der Leynova se bo danes v Črni seznanila z obnovitvenimi deli in si v prostorih Kulturnega doma ogledala še razstavo fotografij o lanskih poplavah. Po ogledih bo skupaj s premierjem Golobom in županjo Občine Črna na Koroškem Romano Lesjak po napovedih podala izjavo za javnost.