Pahor zatrdil Sassoliju, da je Slovenija privržena temeljnim evropskim vrednotam

"Predsedniku sem zagotovil, da je Slovenija privržena temeljnim evropskim vrednotam, ki nas povezujejo, in bi želela skozi svoje predsedovanje te vrednote osvežiti v tem smislu, da jim bomo pripadali vsi. Tukaj zlasti mislim na to privrženost svobodi medijev, svobodi govora, vladavini prava. To so temeljne vrednote EU, ki jo utemeljujejo, in njim moramo ostati zvesti," je dejal Borut Pahor na skupni izjavi s Sassolijem.

Videoposnetek je nato na Twitterju objavila tudi von der Leynova, ki je ob tem zapisala, da bo slovensko predsedovanje ključno, saj je treba hitro potrditi nacionalne načrte za okrevanje, da bodo lahko članice evropska sredstva začele dobivati že to poletje. Zapisala je, da se strinjata, da je prihodnost Zahodnega Balkana v EU in da želijo napredek na tem področju.

Sassoli je med temami izpostavil gospodarsko okrevanje in druga vprašanja, povezana s krizo covida-19, ter širitev na Zahodni Balkan. Dejal je, da čuti Pahorjevo željo, da okrepi evropsko družino, in da to energijo še kako potrebujejo.

Pahor je med drugim še povedal, da sta imela s Sassolijem zelo odkrit in vsebinski pogovor, zlasti o zadevah, ki čakajo Slovenijo kot predsedujočo Svetu EU v drugi polovici leta. Sassoliju je zagotovil, da se bo osebno potrudil za uspeh konference o prihodnosti Evrope, ki mora biti vključujoča ter mora do pomladi prihodnje leto zagotoviti napredek tako glede praktičnega kot vizionarskega vidika.

Iz Pahorjevega urada so nato sporočili, da je srečanje s von der Leynovo potekalo v duhu njunega dolgoletnega znanstva, odkrito in vsebinsko.

Predsednik je sogovornici podal oceno domačih razmer ter ocenil, da se kljub povečani politični negotovosti Slovenija resno in odgovorno pripravlja na prevzem predsedovanja Svetu EU. Poudaril je, da Slovenija ostaja dejavna zagovornica evropske ideje, okrepitve EU in njene širitve.

Poleg tega je Pahor von der Leynovi čestital za uspeh pri oblikovanju načrta za okrevanje in odpornost, za katerega meni, da gre za izjemno mogočen vzvod za razvoj in za veliko priložnost, ki bo evropskim državam lahko zagotovila prvenstvo na področjih zelene in digitalne agende.

Poleg tega ji je predstavil pismo Pogovorimo se o Evropi, ki ga je na pobudo predsednikov Slovenije in Italije 21 predsednikov članic EU podpisalo ob dnevu Evrope in začetku konference o evropski prihodnosti.

Predsednica je po navedbah iz Pahorjevega urada ocenila, da je razprava o evropski prihodnosti izrazito pomemben del slovenskega predsedovanja in tako tudi velika odgovornost ter da bi bilo sijajno, ko bi predsednik Pahor kot privržen Evropejec v njej čim dejavneje sodeloval.

Pahor je von der Leynovo seznanil s potekom srečanja voditeljev v okviru procesa Brdo-Brioni, ki ga je nedavno gostil v Sloveniji.

Pahor se mudi v Bruslju slab mesec pred začetkom slovenskega predsedovanja Svetu EU, ki bo tako po pričakovanjih rdeča nit pogovorov, zlasti razprava o prihodnosti Evrope. Poudarek naj bi bil tudi na Zahodnem Balkanu.

"Z visokimi predstavniki EU se bo predsednik Pahor pogovarjal o vseh aktualnih vprašanjih, ki so pomembna za dejavno vlogo Slovenije v EU in njen prispevek h krepitvi evropskega sodelovanja, v luči slovenskega predsedovanja in po njem,"so sporočili iz Pahorjevega urada.

Na vprašanje, ali bo odprl tudi aktualna vprašanja v povezavi s svobodo medijev, financiranjemSTAin imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev, so v njegovem uradu odgovorili, da se bo predsednik z voditelji pogovarjal o vseh stvareh, ki jih bodo zanimale, in odprl vsa vprašanja, ki se mu zdijo pomembna.