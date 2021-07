Von der Leynova: 'Evropa ne bo nikoli dovolila, da bi bil del naše družbe stigmatiziran'

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru v Evropskem parlamentu, kjer poteka razprava o vladavini prava in temeljnih pravicah na Madžarskem in Poljskem, razprava pa bo po pričakovanjih osredotočena na pravice oseb LGBTIQ na Madžarskem in na zastali proces po 7. členu v primeru teh dveh držav, med drugim dejala, da "Evropa ne bo nikoli dovolila, da bi bil del naše družbe stigmatiziran". Hkrati je napovedala, da bo komisija že jeseni sprožila prve primere v okviru mehanizma pogojevanja izplačil s spoštovanjem vladavine prava. Kot pravi, bodo naredili vse, da zaščitijo denar evropskih davkoplačevalcev.

Madžarska poraba evropskih sredstev je tarča številnih kritik in opozoril. Namreč, evropski parlamentarci so bili obveščeni o številnih koruptivnih dejanjih Orbanove vlade, med drugim naj bi evropska sredstva za izgradnjo javne razsvetljave dobilo podjetje Orbanovega zeta, prav tako naj bi z evropskimi sredstvi financirali projekt posebnega starinskega vlaka, ki vozi v Orbanov rojstni kraj, poroča Guardian . A to je le nekaj očitkov o netransparentni porabi.

Katera in koliko sredstev naj EK zamrzne Madžarski, ne navajajo. To odločitev prepuščajo komisiji. "Vsekakor naj bo vodilo komisije, da naj s tem ukrepom ne kaznuje navadnih državljanov, pač pa vlado," še dodaja Freund.

EPP v skupni izjavi obsodil madžarski zakon in pozval k takojšnjim ukrepom

V največji politični skupini v Evropskem parlamentu, desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), so sprejeli skupno izjavo, v kateri pozivajo vse članice EU naj ne stojijo križem rok medtem ko Poljska in Madžarska kršita vladavino prava. "Dovolj je bilo. Kjer so vladavina prava in pravice državljanov kršene, opozorila pa neupoštevana, potem je čas za ukrepanje," so zapisali v skupni izjavi in pozvali k zaščiti državljanov Poljske in Madžarske.

Del skupine EPP je tudi stranka SDS. Premier Janez Janša, ki se je sinoči udeležil srečanja skupine EPP v Strasbourgu, ni obsodil madžarskega zakona in kot kaže, ga tudi ne namerava. Zaenkrat ni znano, kako so se v EPP soočili s tem, da vodja stranke, ki je članica njihove politične družine, podpira Orbanovo politiko.