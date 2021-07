Von der Leynova napovedala potrditev slovenskega načrta za okrevanje

"Danes prihajamo tudi za potrditev nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Vesela sem, da je velik fokus na zdravstvenem sektorju, ne le na infrastrukturi, ampak tudi pri digitalizaciji v zdravstvu," je povedala predsednica Evropske komisije ob dopoldanskem obisku Pediatrične klinike v Ljubljani, s katerim je začela obisk v Sloveniji ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu EU.

"Ko skupaj pridobivamo sredstva na finančnih trgih, ko investiramo ta evropski denar v kritične in pomembne sektorje, moramo to narediti na način, da bo od tega imela dobrobit tudi prihodnja generacija," je še poudarila, so sporočili z vlade. Povedala je, da nestrpno čaka na napredek projektov, ki so ji jih danes predstavili na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Tam se je mudila skupaj s slovenskim premierjem Janezom Janšo, zdravstvenim ministrom Janezom Poklukarjem in evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem.