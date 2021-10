Cene energije v nebo: Von der Leynova poziva k vlaganju v obnovljive vire

Rastoče cene energije so resno vprašanje, je opozorila von der Leynova ob prihodu na vrh EU in Zahodnega Balkana na Brdu. Pri tem je treba po njenih besedah jasno povedati, da cene plina rastejo, medtem ko so se cene obnovljivih virov energije znižale in so stabilne.

"Za nas je jasno, da je dolgoročno pomembno vlagati v obnovljive vire energije, saj to zagotavlja stabilne cene in več neodvisnosti," je poudarila predsednica komisije. Ob tem je spomnila, da EU uvaža 90 odstotkov plina, na področju proizvodnje obnovljivih virov pa je zelo močna.

Evropska komisija bo naslednji teden razgrnila predloge za spoprijemanje s tem izzivom, nato bodo o tem na rednem oktobrskem zasedanju govorili voditelji članic EU. Pričakuje se nabor ukrepov, ki so v skladu z zakonodajo EU na voljo članicam pri odzivanju na razmere.

Španija, Francija, Grčija, Češka in Romunija so se v torek v skupni izjavi zavzele za enoten pristop na ravni EU, za preučitev delovanja evropskega trga plina in prenovo trga elektrike ter za osredotočenost na zagotavljanje energetske neodvisnosti.