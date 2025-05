Vonj po bencinu in prava paša za oči avtomobilskih navdušencev

Vonj po bencinu in pnevmatikah ter prava paša za oči na gospodarskem razstavišču, kamor se je po 15 letih vrnil Avto moto show. Obiskovalci so si lahko ogledali prek 220 unikatnih primerkov avtomobilov, med katerimi sta izstopala Rimčeva Nevera in legendarni Ford GT40, znan iz filma Ford versus Ferarrri. A tako kot mobilnost morajo v korak s časom tudi avto showi. Oktanski navdušenci medse sprejemajo tudi vse več električnih avtomobilov, med legendarne znamke predvsem iz Evrope pa se vse bolj mešajo tudi avtomobili z daljnega vzhoda.