Vonta: Politične stranke kot bankomati za osebno bogatenje

Po besedah Tamare Vonta (Svoboda) je preiskovalna komisija v zadnjih mesecih intenzivno delala na zaključku preiskave, pri kateri gre za eno doslej najglobljih in celovitih preiskav obvodnega financiranja politike v Sloveniji.

"Ugotovitve komisije kažejo, da si nekatere politične stranke sistematično in izdatno finančno pomagajo preko navidezno nepovezanih medijskih podjetij, gospodarskih družb in inštitutov, ki v resnici delujejo kot ključni finančni steber njihovih političnih in medijskih ambicij. Služijo kot nekakšna dodatna denarnica, ki se polni iz spornih, tudi nezakonitih virov, iz nje pa te stranke plačujejo svoje ljudi, torej politične operativce in propagandne dejavnosti," je izpostavila predsednica preiskovalne komisije DZ.

Tako imajo nekatere politične stranke neupravičeno prednost pred ostalimi, ki spoštujejo pravila, in ne zlorabljajo političnega vpliva, "da bi kanalizirali denar iz državnih podjetij ali jemali tako imenovane donacije od podjetij, ki zmagujejo na javnih razpisih", je opozorila Vonta.

Pri tem gre po njenih besedah za politične stranke, ki se v javnosti rade predstavljajo kot branilke domoljubja, ali se kažejo navzven kot tiste, ki preganjajo korupcijo ter se borijo proti tujim gospodarjem. A preiskava komisije DZ jasno kaže, da pri financiranju brez zadržkov sprejemajo madžarski in srbski denar, "ker in kadar jim to koristi", je poudarila.

Preiskovalna komisija DZ je po navedbah njene predsednice opravila veliko dela ter prišla do ugotovitev, s katerimi se že ali se še bodo ukvarjali organi pregona in druge državne institucije. Se pa komisija obenem sooča z resnimi sistemskimi ovirami. Največjo težavo predstavlja izogibanje prič, je opozorila Vonta.

"Pretekli teden smo tako že četrtič zapored zaman čakali ključne priče, ki bi nam pojasnile tok denarja, ki se je začel v državnih podjetjih in nato prek več vmesnih členov končal v najožjem krogu nekdanjega predsednika vlade. Gre za neposreden dokaz, da je prišlo do zlorabe političnega vpliva, s čimer so se okoristili najvišji predstavniki takratne oblasti," je poudarila.