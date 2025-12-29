Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vonta: Politične stranke kot bankomati za osebno bogatenje

Ljubljana, 29. 12. 2025 16.22 pred 1 uro 3 min branja 63

Avtor:
M.S. STA
Tamara Vonta

Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, končuje svoje delo. Dosedanje ugotovitve komisije kažejo, da si nekatere politične stranke pri financiranju pomagajo preko navidezno nepovezanih medijskih podjetij, gospodarskih družb in inštitutov, je poudarila predsednica komisije Tamara Vonta.

Po besedah Tamare Vonta (Svoboda) je preiskovalna komisija v zadnjih mesecih intenzivno delala na zaključku preiskave, pri kateri gre za eno doslej najglobljih in celovitih preiskav obvodnega financiranja politike v Sloveniji.

"Ugotovitve komisije kažejo, da si nekatere politične stranke sistematično in izdatno finančno pomagajo preko navidezno nepovezanih medijskih podjetij, gospodarskih družb in inštitutov, ki v resnici delujejo kot ključni finančni steber njihovih političnih in medijskih ambicij. Služijo kot nekakšna dodatna denarnica, ki se polni iz spornih, tudi nezakonitih virov, iz nje pa te stranke plačujejo svoje ljudi, torej politične operativce in propagandne dejavnosti," je izpostavila predsednica preiskovalne komisije DZ.

Tako imajo nekatere politične stranke neupravičeno prednost pred ostalimi, ki spoštujejo pravila, in ne zlorabljajo političnega vpliva, "da bi kanalizirali denar iz državnih podjetij ali jemali tako imenovane donacije od podjetij, ki zmagujejo na javnih razpisih", je opozorila Vonta.

Pri tem gre po njenih besedah za politične stranke, ki se v javnosti rade predstavljajo kot branilke domoljubja, ali se kažejo navzven kot tiste, ki preganjajo korupcijo ter se borijo proti tujim gospodarjem. A preiskava komisije DZ jasno kaže, da pri financiranju brez zadržkov sprejemajo madžarski in srbski denar, "ker in kadar jim to koristi", je poudarila.

Preiskovalna komisija DZ je po navedbah njene predsednice opravila veliko dela ter prišla do ugotovitev, s katerimi se že ali se še bodo ukvarjali organi pregona in druge državne institucije. Se pa komisija obenem sooča z resnimi sistemskimi ovirami. Največjo težavo predstavlja izogibanje prič, je opozorila Vonta.

"Pretekli teden smo tako že četrtič zapored zaman čakali ključne priče, ki bi nam pojasnile tok denarja, ki se je začel v državnih podjetjih in nato prek več vmesnih členov končal v najožjem krogu nekdanjega predsednika vlade. Gre za neposreden dokaz, da je prišlo do zlorabe političnega vpliva, s čimer so se okoristili najvišji predstavniki takratne oblasti," je poudarila.

Tamara Vonta
Tamara Vonta
FOTO: Bobo

Najmanj odzivni nekdanji direktorji

Med najmanj odzivnimi so po njenih besedah direktorji državnih podjetij iz časa prejšnje vlade. "Domnevamo lahko, da je razlog to, da priče nimajo obrambe oziroma izgovorov za to, da so neznana podjetja nakazovala na sto tisoče evrov za neobstoječe oglase v strankarskih medijih, ali pa da so ljudje, ki danes sedijo v poslanskih klopeh, na čudne načine dobivali na deset tisoče evrov, ki so jih takoj zatem dvigovali v gotovini in, če jim verjamemo na besedo, porabili za obrtnike," je navedla Vonta.

Zato je danes javno pozvala Tomaža Kokota, Primoža Kokota, Žana Janšo in Žigo Zupanca naj se udeležijo zaslišanja pred komisijo 12. januarja. Kot je poudarila, se nihče od naštetih doslej ni pojavil na zaslišanju pred komisijo, prav tako niso dvignili vabila na zaslišanje.

Zagotovila je, da bo preiskovalna komisija kljub vsem oviram svoje delo izpeljala do konca. "Če v SDS in v Novi Sloveniji mislijo, da se lahko pred neprijetnimi vprašanji skrijejo z nedvigovanjem pošte, skrivanjem dokumentacije in molkom, se motijo," je poudarila.

Vonta pričakuje, da bo komisija končno poročilo o delu sprejela februarja, ob čemer bo po njenih besedah iz poročila jasno razvidno tudi, da se "nekatere politične stranke predstavljajo kot bankomati tudi za osebno bogatenje." Bo pa komisija na podlagi ugotovitev tudi sprejela priporočila za spremembo zakonodaje, ki bo onemogočila obvodno financiranje politike in političnih funkcionarjev, je napovedala.

preiskovalna komisija financiranje strank tamara vonta

Golob v novoletni poslanici: Kot narod smo na pravi poti

Pakete pozornosti dobili samo zaposleni, ki niso bili na bolniški

KOMENTARJI63

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
genius2013
29. 12. 2025 18.03
Svoboda pa tajkuni Odlazek in Petrič.. Tu kroži denar vseh državljanov za bildanje in prikrivanje nesposobne vlade.. Vonta bi lahko samo z Odlazkom in Petričem preiskovala samo sebe.. Kdo jo resno jemlje za vodjo zaslišanja ostalih.. Kakor otrok skrivaje poje čokolado potem pa dejanje skuša prevaliti na sorojence hah
Odgovori
0 0
Mi Slovenci 111
29. 12. 2025 17.58
Vonta, prvič, vladajoča politika ne more preiskovati, ker je pristranska. Drugič, zahtevamo preiskavo vladajoče politike, potem pa, da vidimo. In prenehajte s podtikanjem laži, da bi prišli do nove zmage, namreč to je namen te vaše polovičarske preiskave, ki ni vredna nič.
Odgovori
+3
3 0
mr.poper
29. 12. 2025 17.50
Janez Ivan Janša pa že ni tak ,on doktoriral iz poštenja do državnega denarja in ostalih privilegijev Res je da nima pri 70 -ih letih URE delovne dobe .🧌
Odgovori
-2
2 4
zmerni pesimist
29. 12. 2025 17.49
Imena ljudi stranke in zneske prosim za vse
Odgovori
+1
2 1
Verus
29. 12. 2025 17.47
Če bi Slovenija bila živo bitje, bi jokala. V politiki imamo dve skrajnosti - ljudi, kot so Vonta in drugi pajaci na eni strani, in ljudi, kot so tisti, ki ocenjujejo prebivalce po črkah v priimkih na drugi strani. Dokler bomo takšno dno dna spuščali v politične vrste, bomo imeli kaos. Kot družba moramo zaviti polkrožno in obrniti smer. Vse bolj se nagibam, da svoj glas glas zaupam osebi, ki je razumsko konzerviten, pa vendar objektivno socialen - RESNI.CA! Vse bolj mi je Stevanovič "dobra izbira", ker ni divjak, kot jih imamo zdaj na oblasti, hkrati pa sam ne sovraži ljudi po črkah in priimkih, ampak jih ocenjuje po verodostojnosti in znanju. Jaz res mislim, da je čas za takšno politiko. Dobesedno NIČ od trenutnega in, da poskusimo tako, da ne gremo iskati NOVE OBRAZE istih politik, ampak znan obraz NOVE politike.
Odgovori
-1
0 1
fljfo
29. 12. 2025 17.49
Resnica? Stranka alufolija kapičarjev? Anisa pa res ne bi volil...
Odgovori
+2
2 0
joco99
29. 12. 2025 17.50
rusofob
Odgovori
-3
0 3
Verus
29. 12. 2025 17.50
fljfo - verjetno imaš prav.
Odgovori
+1
1 0
Verus
29. 12. 2025 17.51
kakšen rusofob?
Odgovori
+1
1 0
joco99
29. 12. 2025 17.46
kdor ni sposoben pri svojem delu gre pač v politiko
Odgovori
+6
6 0
Kviz
29. 12. 2025 18.01
"Joco" tukaj se s teboj strinjam in to se dogaja v vseh strankah.
Odgovori
+1
1 0
sencina
29. 12. 2025 17.44
100% ma prav
Odgovori
-6
1 7
peresni
29. 12. 2025 17.44
Med strahovlado so vzpostavili desni talibani mafijske vzvode za preusmerjanje milijonov na svoje plačancev na internetu, NoriTV, versko lažnih združenjih. Po morebitni naslednji vladi bodo Slovencem dobesedno pobrali vse....ker to je njihov dnk..vse ali nič....izdajstvo do smrti...tudi države
Odgovori
-5
2 7
fljfo
29. 12. 2025 17.46
Zakaj se režimci tako bojite Janše? Četudi zmaga volitve mu koalicije vsekakor ne bo uspelo sestaviti...
Odgovori
+1
2 1
lusma00
29. 12. 2025 17.43
Ni povedala nič novega ker lahko že od osamosvojitve spremljamo sđs in njihove rabote po vzoru janezovega vzornika viktorja ki je že toliko nakradel da počasi še grad ne bo več dovolj v katerem živi
Odgovori
-3
2 5
razumi če lahko
29. 12. 2025 17.38
Tamari se bo zmešalo prej kot pride zadevi do dna sicer pa bi lahko začela pri svoji stranki !!
Odgovori
+6
9 3
Jon Bacek
29. 12. 2025 17.37
A so že ugotovili, kdo v Romuniji je ukradel identiteto Robertu Golobu? Ali se je ga. Vonta poglobila v to vprašanje? Ker v romunski banki pravijo, da ni bilo ukradene identitete in da je g. Robert osebno prišel na banko.
Odgovori
+4
7 3
mr.poper
29. 12. 2025 17.54
🎪cirkusant, trolček potem pa se za dolgo vse konca
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
29. 12. 2025 17.36
Gospa vonta, še na tv nisi bila prepričljiva, v politiki pa nimaš kaj iskati, KER SI TOTALNO NESPOSOBNA!!!!
Odgovori
+7
10 3
peresni
29. 12. 2025 17.35
Desni talibani sistemsko izčrpavajo našo blagajno.....so rak rana te družbe. Zdaj jim je glavni cilj zaplemba zdravstvene blagajne 7 milijard. Fides namenja velike denarja za pobalinske plakate v rušenju narodne vlade.
Odgovori
-4
4 8
Vesela Jasna
29. 12. 2025 17.40
Ostali bomo brez zdravstva, če pridejo na oblast. Dr. Brecelj nas je posvaril, če je pa slovenski narod tako butast, pa naj ostane, ne samo brez zdravstva, ampak brez države.
Odgovori
+0
2 2
mr.poper
29. 12. 2025 17.55
👍
Odgovori
+0
1 1
Vesela Jasna
29. 12. 2025 17.34
Desničarji že 30 let vpijejo: "PRIMITE TATA!!!" Le kdo vam še verjame? Še sami sebi ne več.
Odgovori
-2
5 7
Castrum
29. 12. 2025 17.43
"Tata"?....namesto da si jezna, raje malo slovnico obnovi
Odgovori
+4
5 1
Vesela Jasna
29. 12. 2025 17.47
Tatu.
Odgovori
+1
2 1
Vesela Jasna
29. 12. 2025 17.49
Sedaj bodo desni mislili, da se morajo prijeti za tatoo.😂😂😂
Odgovori
+2
3 1
fljfo
29. 12. 2025 17.49
🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
29. 12. 2025 17.33
Dobro Vonta iz Svobode. Vi ste na oblasti, vi ste si postavili direktorje v državna podjetja in vi si polnite žepe z denarjem teh podjetij. Ne sedaj kazati na druge kaj bi naj počeli, če vi to pravkar počete.
Odgovori
+6
8 2
FORTUDO1
29. 12. 2025 17.27
Predsednica preiskovalne komisije točno ve, kako se je in se financira njena stranka Svoboda in potem misli, da se vse stranke posložujejo enakih metod. Sicer pa to preiskovalno komisijo vodi v stilu najbolj pokvarjenega šerifa na divjem zahodu. Ampak tako je pač to, ko zafrustrirana gospa dobi malo navidezne moči in je pač potrebno izkoristiti to priložnost, ker jo nikoli v življenju več ne bo imela oz. dobila!
Odgovori
+10
12 2
JApajaDAja
29. 12. 2025 17.25
s.dolanc bi bil ponosen......
Odgovori
+5
6 1
Vesela Jasna
29. 12. 2025 17.22
Spet razsaja poštofobija.📪🫣
Odgovori
+3
6 3
Castrum
29. 12. 2025 17.20
Značilnost totalitarnih sistemov in diktatur je, da jim je cilj utišati opozicijske medije. Utišat svobodo govora.
Odgovori
+8
12 4
eurosapiens
29. 12. 2025 17.19
če kaj preiskujejo naj to počno pri vseh enako ... tudi v svoji stranki od goloba do gen-I do računa v romuniji in financiranjem levih medijev
Odgovori
+9
11 2
bibaleze
Portal
Na božič je izgubila še drugo hčer
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
zadovoljna
Portal
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Imamo novega Loto milijonarja!
Imamo novega Loto milijonarja!
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
okusno
Portal
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425