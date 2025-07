Vonta: SDS je vzpostavila dobro utečen politični propagandni aparat

Preiskovalna komisija je po besedah Vonte razkrila mrežo povezav med SDS, njenimi podporniki, madžarskim kapitalom in državnimi podjetji, kjer je denar tekel v medije Nova24TV, Demokracija in Požareport, ki so sistematično širili propagando v korist SDS in diskreditirali njene politične nasprotnike. Njihovo delovanje brez pomoči politike ne bi bilo mogoče, je navedla Vonta.

Po njenih besedah je Nova24TV po prihodu vlade Janeza Janše v letu 2020 začela prejemati obsežna nakazila od državnega Telekoma, in sicer do 55.000 evrov mesečno, hkrati pa se je znižalo financiranje z Madžarske. Prepričana je da to jasno kaže na to, da je državni denar zamenjal madžarskega. "Če bi televizija delovala izključno na račun tega, kar je zaslužila na trgu, in donacij, ne bi preživela," je poudarila. Podobno je bilo tudi pri drugih medijih, kot sta Demokracija in Požareport, je dodala.

Pri tem so bile medijske agencije ključni vmesni člen pri preusmerjanju javnega denarja v strankarske medije, kot sta Nova24TV in Demokracija, je ugotovitve vmesnega poročila v DZ predstavila Vonta. Državna podjetja namreč niso neposredno sklepala oglaševalskih pogodb z izbranimi mediji, temveč so to nalogo opravljale agencije, te so nato sredstva usmerjale v politično lojalne medije, tudi kadar to ni bilo ekonomsko upravičeno, je orisala.

Po besedah Vonte se je tovrstno oglaševanje v času Janševe vlade povečalo za več 100.000 evrov. "To ni naključje, ampak je seveda dokaz političnega vmešavanja," je bila jasna.