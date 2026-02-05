Vonta zaradi groženj do konca dela komisije ne bo več komentirala

Ni pa ostala Vonta danes brez kritik največje vladne stranke v prejšnjem mandatu. "Bi se pa vendarle na koncu vprašala, ali je 130.000 evrov davkoplačevalskega denarja dobil sin Roberta Goloba ali sin Janeza Janše? Vemo, katera stranka ima svojo televizijo – samo ena, SDS. Svoboda ne. Katera strankarska televizija je torej dobila milijone državnega denarja in celo denar iz tujine, iz države, ki odkrito kaže zemeljske pretenzije nad slovenskim ozemljem? Samo ena in edina SDS," je nanizala Vonta.

"V imenu zaščite integritete postopka, resnice in razkritja vseh morebitnih malverzacij nekaterih političnih strank iz prejšnjega mandata" se je zato odločila, da se odpove medijskim nastopom do sprejetja končnega poročila komisije. Po zaključku dela komisije bo o ugotovitvah javnost obvestila na novinarski konferenci, ki bo potekala v nevtralnem okolju.

Tamara Vonta je v današnji izjavi v Državnem zboru (DZ) potrdila, da je deležna hudih pritiskov in celo groženj zaradi dela v preiskovalni komisiji in je bila primorana zaprositi za varovanje. "To samo po sebi predstavlja resno opozorilo o stopnji groženj, s katerimi se soočamo, ob tem pa je seveda vse bolj očitno, da se vzporedno in organizirano pripravlja tudi usklajen pogrom t. i. medijev z enim samim ciljem – zaustaviti ali razvrednotiti delo naše preiskovalne komisije," je prepričana poslanka Svobode.

Zato je sklenila, da se torej danes pogovarjamo o akterjih, ki so državni denar speljali na svoje račune, danes pa želijo to prikriti s tem, da napadajo tiste, ki so to odkrili in ki si o tem upajo na glas govoriti. "Ker so nekateri že desetletja prepričani, da se jim nič ne more zgoditi in da so nedotakljivi," je pristavila.

Povedala je še, da so zadeve odstopili pristojnim inštitucijam, zato ker verjame v pravno državo.

Grožnje Vonti je danes ob robu vladnega obiska na Koroškem komentiral tudi premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Prepričan je, da je Vonta opravila ogromno delo v preiskovalni komisiji, "ki je jasno pokazala, kako so se nekatere stranke, ki so zdaj v opoziciji, z davkoplačevalskim denarjem in z denarjem državnih podjetij financirale v prejšnjem mandatu".

"Zato in samo zato je bila takoj, ko je prišlo do točke, da bo to poročilo razkrila javnosti, deležna fizičnih groženj, grozijo njeni družini in hkrati so jo tudi začeli ne samo po spletu, ampak tudi medijsko namenoma izpostavljati in napadati. To samo pove, da je vse, kar je odkrila, res, ker v kolikor ne bi bilo, potem verjamem, da tudi napadov ne bi bilo," je dejal Golob.

Na kritike NSi, da je Vonta tista, ki obračunava z njimi v času pred volitvami, pa je Golob dejal, da je preiskovalna komisija delala tri leta v parlamentu na podlagi papirjev, ki jih je zbrala od verodostojnih institucij. "Glejte, ne more se obračunavati z dokumenti, lahko se pa obračunava tako, da se grozi nekomu, ki dokumente razkriva. In danes smo v situaciji, ko poskušajo s fizičnimi grožnjami utišati tistega, ki je odkril nečednosti," je dejal Golob.