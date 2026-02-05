Naslovnica
Slovenija

Vonta zaradi groženj do konca dela komisije ne bo več komentirala

Ljubljana, 05. 02. 2026 15.17 pred 1 uro 3 min branja 205

Avtor:
STA K.H.
Tamara Vonta

Predsednica komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, Tamara Vonta se je po prejetih grožnjah odločila, da do sprejetja končnega poročila komisije njenega dela ne bo več javno komentirala. Dodala je, da "se pogovarjamo o akterjih, ki so državni denar speljali na svoje račune", zdaj pa napadajo tiste, ki so to odkrili.

Tamara Vonta je v današnji izjavi v Državnem zboru (DZ) potrdila, da je deležna hudih pritiskov in celo groženj zaradi dela v preiskovalni komisiji in je bila primorana zaprositi za varovanje. "To samo po sebi predstavlja resno opozorilo o stopnji groženj, s katerimi se soočamo, ob tem pa je seveda vse bolj očitno, da se vzporedno in organizirano pripravlja tudi usklajen pogrom t. i. medijev z enim samim ciljem – zaustaviti ali razvrednotiti delo naše preiskovalne komisije," je prepričana poslanka Svobode.

"V imenu zaščite integritete postopka, resnice in razkritja vseh morebitnih malverzacij nekaterih političnih strank iz prejšnjega mandata" se je zato odločila, da se odpove medijskim nastopom do sprejetja končnega poročila komisije. Po zaključku dela komisije bo o ugotovitvah javnost obvestila na novinarski konferenci, ki bo potekala v nevtralnem okolju.

Ni pa ostala Vonta danes brez kritik največje vladne stranke v prejšnjem mandatu. "Bi se pa vendarle na koncu vprašala, ali je 130.000 evrov davkoplačevalskega denarja dobil sin Roberta Goloba ali sin Janeza Janše? Vemo, katera stranka ima svojo televizijo – samo ena, SDS. Svoboda ne. Katera strankarska televizija je torej dobila milijone državnega denarja in celo denar iz tujine, iz države, ki odkrito kaže zemeljske pretenzije nad slovenskim ozemljem? Samo ena in edina SDS," je nanizala Vonta.

Preberi še Ugotovitve Vontine komisije so se spremenile v politični spopad

Zato je sklenila, da se torej danes pogovarjamo o akterjih, ki so državni denar speljali na svoje račune, danes pa želijo to prikriti s tem, da napadajo tiste, ki so to odkrili in ki si o tem upajo na glas govoriti. "Ker so nekateri že desetletja prepričani, da se jim nič ne more zgoditi in da so nedotakljivi," je pristavila.

Povedala je še, da so zadeve odstopili pristojnim inštitucijam, zato ker verjame v pravno državo.

Grožnje Vonti je danes ob robu vladnega obiska na Koroškem komentiral tudi premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Prepričan je, da je Vonta opravila ogromno delo v preiskovalni komisiji, "ki je jasno pokazala, kako so se nekatere stranke, ki so zdaj v opoziciji, z davkoplačevalskim denarjem in z denarjem državnih podjetij financirale v prejšnjem mandatu".

"Zato in samo zato je bila takoj, ko je prišlo do točke, da bo to poročilo razkrila javnosti, deležna fizičnih groženj, grozijo njeni družini in hkrati so jo tudi začeli ne samo po spletu, ampak tudi medijsko namenoma izpostavljati in napadati. To samo pove, da je vse, kar je odkrila, res, ker v kolikor ne bi bilo, potem verjamem, da tudi napadov ne bi bilo," je dejal Golob.

Na kritike NSi, da je Vonta tista, ki obračunava z njimi v času pred volitvami, pa je Golob dejal, da je preiskovalna komisija delala tri leta v parlamentu na podlagi papirjev, ki jih je zbrala od verodostojnih institucij. "Glejte, ne more se obračunavati z dokumenti, lahko se pa obračunava tako, da se grozi nekomu, ki dokumente razkriva. In danes smo v situaciji, ko poskušajo s fizičnimi grožnjami utišati tistega, ki je odkril nečednosti," je dejal Golob.

tamara vonta grožnje preiskovalna komisija sds financiranje

Vlada obljublja pomoč podjetju Sij Metal Ravne

Golob o očitkih glede umika publikacije: 'Še ena od izmišljotin NSi'

KOMENTARJI205

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LeviTUMOR
05. 02. 2026 16.55
Tale jugonostalgicni gnusek dela to zato, da se umaže ime nsi, medtem ko majo levi na glavah toliko 💩da se ven ne vidijo. 22ga naj bo prioriteta obkroževanje SDS in NSI, da izkoreninimo to levo kugo ki pesti Slovence ze od leta 45 naprej.
Odgovori
0 0
Drago 123
05. 02. 2026 16.52
Bravo tamara to je beseda umik
Odgovori
+0
1 1
Buci in Bobo
05. 02. 2026 16.52
veste, v dnevniku je včeraj pisalo v okvirčku s povdarjeno pisavo da se vidi, da toži tistega gospoda z nove24 tomašiča.
Odgovori
+2
2 0
Buci in Bobo
05. 02. 2026 16.54
kar pa pomeni, meni vsaj, da je ista kot on, s to razliko da je zaščitena on pa ne.
Odgovori
+1
1 0
Huki
05. 02. 2026 16.51
Kdor koli pride krade. Študenti jim pa pišejo programe. Poslanske plače so jim kot honorarno delo pa da jim delovna doba teče.
Odgovori
+2
2 0
Smrtlevičarjem
05. 02. 2026 16.51
To je po svobodnjaško pljuvati po vsem in vseh sami pa kradejo na veliko!!!"Podjetje Okulistika d. o. o., torej partnerja Tamare Vonta, je doslej od države prejelo že več kot neverjetnih 5,5 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, kar Meha nesporno uvršča celo med zasebne zdravniške profitne rekorderje, ki služijo z državo. Še največ denarja na leto je okulistika prejela prav v času vlade Roberta Goloba.'to pove vse o svobodi in pošte ju Vontove)))
Odgovori
+0
1 1
Raul
05. 02. 2026 16.50
Vse se vrača,vse se plača...stari pregovor,Tereza Kesovija pa je še pela,ko le pride čas...
Odgovori
+1
1 0
VladaPada
05. 02. 2026 16.49
Verjamem, da je panika saj nebo vec subvencionirane hrane v parlamentu in drugih privilegijev. To da pa dokumenti uhajajo v medije preden se jih izroci sodiscu pa je kriminal prve vrste in zato je Klakocarka tudi letela iz sodisca. Tako globoko kot so svobodno levi pajaci in fajonke zabredli se lahko samo resijo ce uvedejo dosmrtno diktaturo v diktaturah pa prihaja do revulucij in vojn. Kaj bo in kaj si zelijo je na njih. Casa je veliko. Lahko spet zgoljufate volitve je cist vseeno.
Odgovori
+1
3 2
Smrtlevičarjem
05. 02. 2026 16.48
Taprava se oglaša!!Vontova bi druge na križ prebijala,naj spuca prvo pred svojim pragom!!!"Podjetje Okulistika d. o. o., torej partnerja Tamare Vonta, je doslej od države prejelo že več kot neverjetnih 5,5 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, kar Meha nesporno uvršča celo med zasebne zdravniške profitne rekorderje, ki služijo z državo. Še največ denarja na leto je okulistika prejela prav v času vlade Roberta Goloba.'to pove vse o svobodi in pošte ju Vontove)))
Odgovori
+3
5 2
Krošnja
05. 02. 2026 16.52
Vem kaj delas, Vonta je lepo razlozila za katere vrste operacij je slo in koliko tisoc teh operacij. Za to pa je pri njemu javno dostopno v primerjavi s kom drugim
Odgovori
+0
1 1
Obi-van-Kenobi
05. 02. 2026 16.47
mene bi tut blo strah ce bi namesto raziskovanja si izmisljeval laži in podtikanja drugim ki ti niso vesc
Odgovori
+3
4 1
ijsales
05. 02. 2026 16.47
še nič o včerajšnjem zaslišanju prič (odvetnik lastnikov) za c0 kanal.... kaj je cenzura ali kaj drugega... razumem , stanje, ki ga predstavi odvetnik z vsemi dokazi in imeni je preveč katastrofalno za ljudstvo...
Odgovori
+2
2 0
luckyss.1
05. 02. 2026 16.46
Mogoče je Vonta že pojasnila zakaj je GENi pod Golobom nakazal 103 000 eur Vesni Vuković katera je kasneje postala sekretarka Svobode ?
Odgovori
+7
8 1
Nianana95
05. 02. 2026 16.46
Ldaj greno v preizkavo do kot Tini 300.000 eur samo za torbice in oblekw? Starsolar še kaj posluje z državo? Kosovec bo vrnil milijon nazaj v GenI?
Odgovori
+6
6 0
DK48
05. 02. 2026 16.46
Sama si je kriva,ona misli da je pa nad vsemi.Vsaj tako se obnaša.
Odgovori
+3
4 1
luckyss.1
05. 02. 2026 16.45
Milijoni javnega denarja so se v zadnjih treh letih pretočili v podjetja, katerih lastniki so neposredno visoki funkcionarji Gibanja Svobode ali pa njihovi partnerji. Robertu Golobu je tako v njegovo zasebno podjetje kapnilo v tem mandatu kar 731.000 € davkoplačevalskega denarja, podjetju partnerja poslanke Tamare Vonta več kot 2 milijona, poslancu Aleksandru Prosenu Kralju pa skoraj pol milijona, še toliko pa je prejelo podjetje hčere poslanca Miroslava Gregoriča, v katerem je bil poslanec sicer tudi tri leta nezakonito celo prokurist. Poslanska plača se zdi tako drobiž, podjetništvo poslancev Svobode, proti kateremu se javno vsak dan borijo, pa primarni cilj njihovega delovanja.
Odgovori
+8
8 0
enajstdvanajst1
05. 02. 2026 16.45
Še slaba dva meseca in hvala bogu tega golobinjeka več ne bom gledal in njegove podloznike.... Ropova vlada vseeno ni bila najslabša kot sem mislil da kdajkoli katera... Ta ga prekaša in bo zapisana kot najslabpša vlada.... kjer so praktično celi mandat dohtarji štrajkali
Odgovori
+0
2 2
odlekiran
05. 02. 2026 16.45
Ko bo pa še v Bosni višja plača, se bodo pa slovenčki prebudili iz socialističnih sanj.
Odgovori
+2
3 1
PoldeVeliki
05. 02. 2026 16.45
A svojega moža je Vonta že preiskala kateri je v žep pobasal več milijonov eur davkoplačevalskega denarja ?
Odgovori
+4
6 2
Muca ne grize
05. 02. 2026 16.46
Ne ,ker ji je obljubil v naturalijah.
Odgovori
+1
1 0
13klu?
05. 02. 2026 16.44
Moraš pa res bit supertele da na volitvah obkrožiš sds ali nsi
Odgovori
-4
1 5
Buci in Bobo
05. 02. 2026 16.49
v čem je raazlika?
Odgovori
+1
1 0
Victoria13
05. 02. 2026 16.44
Raje kontrolirate Svobodo, Levico in SD!
Odgovori
+2
3 1
Nianana95
05. 02. 2026 16.43
Sama vsem okoli nje grozi, pptem pa igra žrtvo. Bolano do fundamentov.
Odgovori
+5
6 1
Muca ne grize
05. 02. 2026 16.45
Točno tako zato se tudi redi ,ker ve ,da je nepoštena.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
