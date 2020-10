Vox populi: Če bi bile volitve zdaj, bi koalicija ustavnega loka dobila 51 mandatov

Podpora aktualni vladi je najnižja, odkar je nastopila mandat, kaže zadnja javnomnenjska raziskava Vox populi. Vladajoča stranka SDS je sicer med strankami še vedno v prepričljivem vodstvu, sledita pa ji stranki LMŠ in SD. Če bi minulo nedeljo imeli parlamentarne volitve, bi prihodnjo vlado brez večjih težav lahko sestavila tako imenovana koalicija ustavnega loka.

Oktobrska raziskava javnega mnenja Vox populi, ki jo za časnika Dnevnik in Večer izvaja agencija Ninamedia, je pokazala, da je vlada Janeza Janše od prevzema oblasti sredi marca do zdaj dosegla najnižjo podporo. Podpora aktualni vladi namreč pada že tretji mesec zapored. Da je vlada uspešna, ocenjuje le 38,9 odstotka sodelujočih v raziskavi, kot neuspešno pa jo je označilo rekordnih 57,6 odstotka. Podobno slabo je bila ocenjena tudi vlada Marjana Šarca februarja letos, potem ko je Šarec odstopil kot predsednik vlade, piše časnik Dnevnik. Če bi bile včeraj parlamentarne volitve, bi sicer največ glasov še vedno dobila SDS (21,2 odstotka), sledile bi LMŠ (13,1 odstotka), SD (12,8 odstotka), Levica (8 odstotkov), NSi (6,2 odstotka), SAB (3,2 odstotka), SLS (2,3 odstotka), SNS (2,1 odstotka), DeSUS (1,2 odstotka) in SMC (0,8 odstotka). 1,1 odstotka vprašanih bi volilo druge stranke, 19,3 odstotka pa je neopredeljenih.

icon-expand Janševi vladi podpora že tretji mesec pada. FOTO: Damjan Žibert

Koalicija LMŠ, SD, Levica in SAB bi zbrala 51 mandatov SDS bi prepričala dobrih 29 odstotkov opredeljenih volivcev, kar je sicer bistveno več kot na zadnjih parlamentarnih volitvah, ko je osvojila 25 odstotkov glasov. Preračunano v mandate pa lahko vidimo, da bi se kljub temu zgodil premik v številu mandatov, ki bi jih osvojila. SDS, ki je na podlagi raziskav Vox populi doslej osvajala okoli 35 mandatov, bi jih tokrat 29. V novi zasedbi parlamenta pa bi zelo težko sestavila koalicijo. NSi bi namreč, sodeč po javnomnenjski raziskavi, osvojila osem mandatov, ostali dve aktualni koalicijski partnerici, SMC in DeSUS, pa v tem trenutku sploh ne bi prišli v parlament. DeSUS je oktobra dosegel celo najnižjo podporo v zadnjih osmih letih.

Telefonsko javnomnenjsko raziskavo Vox populi so opravili med 13. in 15. oktobrom. Anketiranih je bilo 700 oseb. Naročnika ankete sta časnika Dnevnik in Večer, opravila pa jo je agencija Ninamedia.

Po drugi strani bi opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB, ki so napovedale koalicijo ustavnega loka, tokrat skupaj osvojile 51 mandatov. Doslej se je tem strankam obetalo skupno le okoli 46 mandatov. LMŠ in SD bi po oktobrskem Vox populi osvojili vsaka po 18 poslanskih mest, Levica 11, SAB pa štiri. Projekt koalicije ustavnega loka, ki ga je zagnal ekonomist Jože P. Damijan, je kot kaže prebudil del podpornikov LMŠ, ki je imela še septembra najnižjo podporo doslej. Koristil pa je tudi SAB in Levici, pri kateri je podpora po daljšem obdobju znova presegla 11 odstotkov. Podpora SD se je po zamenjavi vodstva maja letos dvignila na drugo mesto strankarske lestvice, vendar pa ji je nato iz meseca v mesec upadala. Če je od junija do septembra uživala od 20- do 22-odstotno podporo, pa ji je v oktobrskem Vox populi padla pod 18 odstotkov opredeljenih anketirancev, piše Dnevnik.

icon-expand Tanja Fajon, Marjan Šarec, Alenka Bratušek in Luka Mesec FOTO: POP TV

Več kot polovica vprašanih bi podprla nezaupnico vladi Z upadanjem podpore Janševi vladi narašča podpora javnosti konstruktivni nezaupnici premierju Janezu Janši. Nezaupnico bi podprla več kot polovica (52,8 odstotka) vseh sodelujočih v raziskavi, 39,5 odstotka sodelujočih v raziskavi pa ne soglaša z nezaupnico. Pri vprašanju, ali bi namesto Janše na mestu mandatarja raje videli Damijana, so mnenja bolj deljena. Zamenjavo mandatarja vlade podpira 45,8 odstotka vprašanih, takšne menjave mandatarja pa ne podpira 42,1 odstotka anketirancev. "Križanje podatkov po politični pripadnosti vprašanih pokaže, da nezaupnico v veliki večini podpirajo volivci LMŠ, SD, Levice in SAB, večinsko tudi volivci SNS, Desusovi pa so razpolovljeni (pri podpornikih stranke upokojencev je treba vzeti v obzir dejstvo, da je vzorec premajhen za dokončno sklepanje). Janša lahko računa na odločno podporo volivcev SDS in dobro polovico podpornikov NSi, dobra tretjina privržencev krščanskih demokratov pa je v anketi želela ob tem vprašanju ostati nevtralna," so analizirali v časniku Dnevnik. Najbolj in najmanj sprejemljivi ukrepi Delo vlade ljudje ocenjujejo tudi po ukrepih za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, ki jih je doslej sprejela. In katerim ukrepom je slovenska javnost najbolj oziroma najmanj naklonjena? Glede na odgovore v raziskavi Vox populi je najbolj sprejemljiv ukrep obvezna uporaba zaščitnih mask na vseh javnih prostorih, saj ga podpira kar tri četrtine oziroma anketirancev. Sprejemljivi ukrepi se večini zdijo tudi prepoved obiskov v bolnišnicah in domovih za starejše, omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih in prepoved vseh javnih prireditev. Manj naklonjeni so zaprtju trgovskih centrov, zapori posameznih občin ali regij, zapori državnih meja, zaprtju šol in vrtcev, zaprtju posameznih gospodarskih dejavnosti, zaustavitvi javnega prometa ter zaprtju nenujnih zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev.

icon-expand Najbolj sprejemljiv ukrep za preprečevanje širjenja koronavirusa so zaščitne maske. FOTO: Miro Majcen

Kako kaže posameznim politikom? Na vrhu lestvice priljubljenosti slovenskih politikov že več mesecev ni večjih sprememb. Osem politikov (Borut Pahor, Matej Tonin, Janez Janša, Igor Zorčič, Anže Logar, Franc Bogovič, Matjaž Han, Zmago Jelinčič) je prejelo nekoliko boljše ocene kot med septembrsko anketo. Na vrhu lestvice še vedno kraljuje predsednik republike Borut Pahor, ki mu je podpora zrastla za 0,13 odstotne točke. Med 12 politiki, ki jim je podpora nekoliko upadla, pa je minister za zdravje Tomaž Gantar, ki je v času covida-19 eden bolj obremenjenih ministrov. Kljub slabši oceni v primerjavi s septembrom se je obdržal na drugem mestu.

icon-expand Predsednik Pahor je še vedno najbolj priljubljen politik FOTO: Damjan Žibert