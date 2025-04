Vox populi: desnica in levica skoraj izenačeni

Kdo je najbolj priljubljen?

Pokojninsko reformo podpira tretjina vprašanih

Največ nasprotovanja pa je poželo postopno zviševanje upokojitvene starosti s 60 na 62 let, ob 40 letih pokojninske dobe, ki mu zelo nasprotuje 33,3 odstotka vprašanih. Sledi postopno zvišanje upokojitvene starosti s 65 na 67 let ob vsaj 15 letih zavarovalne dobe, ki mu zelo nasprotuje 32,3 odstotka vprašanih, 31,5 odstotka pa zelo nasprotuje tudi temu, da bi za izračun pokojninske osnove štelo 40 zaporednih in najugodnejših let.

Mladi reformo nadpovprečno podpirajo

Kot so navedli na Dnevniku, so z reformo v povprečju najbolje seznanjeni stari od 46 do 60 let, glede na zaposlitveni status pa po slabi seznanjenosti izstopajo nezaposleni. Predlagane ukrepe najbolje poznajo volivci Levice, med katerimi jih je 36 odstotkov odgovorilo, da so dobro seznanjeni, sledijo volivci SDS, ki reformi tudi najostreje nasprotujejo, navaja časnik.

Posameznim predlaganim ukrepom so v povprečju najvišje ocene namenili mlajši od 30 let oziroma dijaki in študenti, ki reformo tudi nadpovprečno podpirajo. Med starimi do 30 let jo podpira 46 odstotkov vprašanih, med anketiranimi dijaki in študenti pa kar 52 odstotkov. Nasprotno je najslabše ocene dobila med vprašanimi srednjih let in nezaposlenimi. V starostni skupini od 31 do 45 let reforme ne podpira kar 60 odstotkov vprašanih, 55 odstotkov pa ne v skupini starih od 46 do 60 let. Ne podpira je 52 odstotkov zaposlenih in 63 odstotkov nezaposlenih. Med starejšimi od 60 let in upokojenci je, podobno kot med mladimi, delež podpornikov večji od deleža nasprotnikov, še navaja časnik.