Vox populi: Gibanje Svoboda še povečalo podporo

Raziskava, ki so jo opravili za Dnevnik in Večer prav tako kaže, da se je prvič po 20 letih znova zgodilo, da je neka politična stranka po volitvah v anketah izrazito okrepila svoj položaj. To se je nazadnje zgodilo leta 2004, ko je zmagala SDS z 29-odstotno podporo, nato pa ji je podpora v anketah nekaj mesecev naraščala do celo 37 odstotkov.

Na volitvah v DZ bi največ, 38,4 odstotka glasov prejelo Gibanje Svoboda. Na drugo mesto bi se z 19,9 odstotka glasov uvrstila SDS. Sledijo SD (šest odstotkov), NSi (5,8 odstotka), Levica (5,5 odstotka), LMŠ (2,5 odstotka), gibanje Povežimo Slovenijo (1,7 odstotka), Piratska stranka Slovenije (1,3 odstotka) in Vesna (en odstotek).