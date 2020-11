Vox populi: Odločna podpora konstruktivni nezaupnici Janezu Janši

Anketiranci, ki so izjavili, da podpirajo stranki SDS in NSi, nasprotujejo vložitvi konstruktivne nezaupnice, volivci SD, LMŠ in Levice pa odločno podpirajo nezaupnico. O tem, da ta tema vzbuja izjemno veliko čustev, priča podatek, da eni in drugi podpirajo konstruktivno nezaupnico oziroma je ne podpirajo v 80 odstotkih in več. Potencialnih volivcev SMC v anketi skorajda niso našli, zato je njihovo mnenje nepoznano. Vzorec ankete je premajhen tudi pri volivcih DeSUS-a in SAB, zato je njihovo mnenje težje izmeriti. Kljub temu podatki v izrazitem pogojniku kažejo, da bi tudi tisti anketiranci, ki so izjavili, da bi volili stranko DeSUS ali SAB, podprli konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše, piše časnik Dnevnik.

Glede na rezultate ankete Vox populi, ki jo za časnika Dnevnik in Večer izvaja agencija Ninamedia, javnost podpira LMŠ, SD, Levico in SAB pri vložitvi konstruktivne nezaupnice vladi Janeza Janše . Kot je znano že nekaj časa, so namesto njega za mandatarja predlagali Jožeta P. Damijana . To podpira skoraj 56 odstotkov sodelujočih v anketi, 37 odstotkov pa je ne bi podprlo, pri čemer je vidna velika razlika med volivci desnice, sredine in levice.

Telefonsko javnomnenjsko raziskavo Vox populi so opravili med 10. in 12. novembrom. Anketiranih je bilo 700 oseb. Naročnika ankete sta časnika Dnevnik in Večer, opravila pa jo je agencija Ninamedia.

SDS sledita LMŠ in SD, ki sta skorajda izenačeni, borba za drugo mesto na lestvici priljubljenosti političnih strank pa še zdaleč ni odločena. Ko so v SD na čelo stranke v maju postavili Tanjo Fajon , se je zdelo, da je SD pridobila odločujočo prednost, LMŠ pa je ves čas drsela navzdol, a je Lista Marjana Šarca v oktobru dobila izdatnejšo podporo in prehitela SD. V novembrski raziskavi Vox populi se je izkazalo, da je bil skok LMŠ enkratno dejanje, počasno drsenje SD pa se je očitno ustalilo pri 18 odstotkih podpore med opredeljenimi volivci. Morda prav zaradi konstruktivne in resne drže podporo pridobiva tudi Levica, ki je zabeležila najvišjo podporo v letošnjem letu s skoraj 12 odstotki med opredeljenimi volivci. Drugačna zgodba je pri krščanskih demokratih, ki so v zadnjih treh mesecih beležili podporo pri okoli 8 odstotkih med opredeljenimi volivci, novembra pa je ta padla pod sedem odstotkov.

Proti koncu leta bomo dobili dogovor, ali je NSi v trendu padanja ali nihanja okoli navedenih odstotkov. O tem, da je SAB vse bolj samozavestna stranka, priča podatek, da je v drugem mesecu zapored povečala podporo na skoraj 5 odstotkov med opredeljenimi volivci. Po razkolu z Aleksandro Pivec večjo podporo beleži tudi stranka DeSUS, ki se s 3,5-odstotno podporo med opredeljenimi volivci približuje štiriodstotnemu parlamentarnemu pragu. Vstop v državni zbor bi se nasmihal tudi SNS, preostalim strankam pa bi težko pripisali možnosti, da bi se lahko uvrstile v državni zbor, če bi volitve potekale prejšnjo nedeljo. Če bi delili poslanske mandate na osnovi novembrske raziskave Vox populi, bi jih največ, 29, osvojila SDS, po 18 bi dobili LMŠ in SD, stranka Levica 11, NSi 7, SAB pa 5. Iz navedenega lahko potegnemo sklep, da bi imela koalicija KUL 52 mandatov, vladajoča koalicija pa le 36, ker ne DeSUS ne SMC ne bi osvojila nobenega poslanskega mandata.

Za slabo epidemiološko stanje so odgovorni državljani

Anketirance so ob trenutni epidemiološki sliki, ko število okuženih in umrlih še kar narašča, vprašali še, kdo je po njihovem mnenju za to odgovoren. Dobrih 45 odstotkov sodelujočih meni, da so za slabši položaj Slovenije od pričakovanj v pretežni meri odgovorni državljani, ker niso dosledno upoštevali pravil, 37 odstotkov jih meni, da je za to vendarle odgovorna vlada, ker ni pravočasno in ustrezno ukrepala. Da so odgovorni mediji, ker niso ustrezno poročali o nevarnosti, meni slabih 8 odstotkov vprašanih.

S križanji podatkov po strankarskih preferencah pridemo do pričakovanih spoznanj, da so kar tri četrtine volivcev NSi, ki so sodelovali v anketi, prepričane, da so državljani dogovorni za rast števila umrlih za covidom-19 in okuženih z novim koronavirusom, pri volivcih SDS pa je krivda razdeljena med državljane in medije – dve tretjini menita, da so odgovorni državljani, dobra petina pa, da mediji. Na drugi strani je volivcem LMŠ, SD in Levice jasno, da nosi vlada levji delež odgovornosti, ker je prepočasi reagirala na drugi val epidemije, pri čemer je precej volivcev SD in LMŠ prepričanih, da velik delež odgovornosti nosijo tudi državljani sami, poroča Dnevnik.