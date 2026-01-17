Naslovnica
Slovenija

Vox populi: SDS na vrhu, GS na drugem mestu

Ljubljana, 17. 01. 2026 18.20 pred 56 minutami 3 min branja 65

Avtor:
STA M.V.
Janez Janša

V januarski anketi Vox populi SDS ohranja največjo podporo. Volilo bi jo 23,9 odstotka vprašanih (decembra 16,1 odstotka). Za Gibanje Svoboda bi se odločilo 17,9 odstotka vprašanih (decembra 14,9 odstotka). Anketa tudi kaže, da več kot polovica (57 odstotkov) anketirancev meni, da je delo vlade neuspešno.

Anketo za Dnevnik izvaja Ninamedia. Kot so pojasnili pri časniku, od januarja dalje na vprašanje o strankarskih preferencah ne odgovarjajo anketiranci, ki se volitev ne bodo udeležili. Odgovarjajo tako tisti, ki se nameravajo verjetno ali zagotovo udeležiti volitev, in tisti, ki še ne vedo.

Na prvih dveh mestih glede volilne preference tako ostajata največja opozicijska in največja koalicijska stranka. Na tretje mesto se je uvrstila stranka Demokrati Anžeta Logarja, ki bi jo volilo 7,6 odstotka vprašanih (decembra 7,8 odstotka). Sledijo SD s 6,7-odstotno podporo (decembra 6,4). NSi bi volilo 5,3 odstotka vprašanih (decembra 4,3 odstotka), prav toliko tudi skupno listo Levica in Vesna (decembra 5,2 odstotka). Stranko Resni.ca pa bi volilo 3,4 odstotka vprašanih (decembra 3,7 odstotka).

SDS
SDS
FOTO: Bobo

Sledijo stranke Prerod, ki bi jo januarja volilo 2,8 odstotka vprašanih, SNS (1,9 odstotka), Piratska stranka (1,7 odstotka) in Mi, socialisti! (1,4 odstotka). SLS, Stranka Karla Erjavca - Zaupanje in Glas upokojencev bi volilo po 1,1 odstotka anketirancev. Fokus Marka Lotriča bi volilo 0,9 odstotka vprašanih, Suverene 0,6 odstotka ter Stranko generacij in Zelene Slovenije po 0,5 odstotka. Da ne bi glasovali za nič od tega, je odgovorilo 0,2 odstotka vprašanih.

Da ne vedo, koga bi volili, je odgovorilo 15,8 odstotka vprašanih (decembra 19,3 odstotka).

Izračun sedežev v DZ ob upoštevanju glasov opredeljenih anketirancev po navedbah Dnevnika kaže, da bi SDS pripadlo 30 sedežev, Svobodi 22 in Demokratom Anžeta Logarja 10. Osem sedežev bi pripadalo SD, po sedem NSi ter skupni listi Levica in Vesna, štiri sedeže pa bi dobila stranka Resni.ca.

Da je delo vlade uspešno, meni 38,3 odstotka vprašanih. Kot neuspešno je delo vlade ocenilo 57,3 odstotka, neopredeljenih pa je bilo 4,4 odstotka vprašanih.

Najbolj priljubljena je predsednica

Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, pred predsednikom SD in ministrom za gospodarstvo Matjažem Hanom in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. Na četrtem mestu ostaja Anže Logar. Na petem pa je po novem premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ki je po poročanju Dnevnika na račun opazno boljše ocene pridobil štiri mesta.

Med prvimi desetimi so še zunanja ministrica Tanja Fajon, infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, minister za delo in sokoordinator Levice Luka Mesec, predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič in predsednik NSi Jernej Vrtovec. Predsednik SDS Janez Janša je na 12. mestu, sokoordinatorka Levice in kulturna ministrica Asta Vrečko pa na 16. mestu.

V tokratni anketi Vox populi so spraševali tudi, kdo bi bil najprimernejši kandidat za mandatarja, pri čemer so anketiranci izbirali med Janšo, Golobom, Logarjem in Hanom. Največkrat so navajali Janšo (30,7 odstotka). Z 28,7 odstotka mu sledi Golob, Logar je prejel 19,4 odstotka, Han pa 9,7 odstotka.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo za Dnevnik izvedla med 12. in 14. januarjem, v njej pa je sodelovalo 700 anketirancev.

vox populi anketa sds javno mnenje

Protest za 'svobodni Iran' tudi v Ljubljani

KOMENTARJI65

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buci in Bobo
17. 01. 2026 19.31
Namesto da branite Goloba antijanšisti, napadate janšo sds. Torej vam je v bistvu vseeno če ne bo noben PV.
Odgovori
0 0
Qwerty
17. 01. 2026 19.31
Skupaj imamo moznost da zamenjamo tole vlado, vidimo da kljub temu da naredijo kaznivo dejanje ali kršijo karkoli, niti nimajo toliko v hlačah da se soočijo s tem. Res ne rabimo take vlade, res ne
Odgovori
+2
2 0
Vrhovni poveljnik
17. 01. 2026 19.30
Miselno nesrečnih je 22%, kar je domet SDSovcev.
Odgovori
-1
0 1
biggie33
17. 01. 2026 19.30
Volil bom Resnico.. upam, da bodo njihovi poslanci odločilni za sestavo vlade..
Odgovori
+0
1 1
KrofKrof
17. 01. 2026 19.29
To rundo ne grem volit, ker ne enega ne drugega nočem na oblasti.
Odgovori
+1
2 1
natmat
17. 01. 2026 19.29
Janez Janša je imel v treh vladah dovolj časa, da pokaže, komu služi njegova politika. Ni služila ljudem, temveč predvsem kapitalu in ideološkemu zavezništvu z RKC.
Odgovori
+1
2 1
dzonimakaroni
17. 01. 2026 19.28
pustite ankete, se bomo spet prešteli na volitvah. JJ premaga napihljiva lutka
Odgovori
+4
4 0
patriot20
17. 01. 2026 19.27
leve ovce bodo goloba druge ovce janso v vsakem primeru smo zaklani
Odgovori
-2
0 2
ježevka123
17. 01. 2026 19.27
Vsakega, ki je volil Goloba, pravi, da ga ne bi nikoli več. Da jih je sram, da so ga volili. Potem pa podatek, da je njegova stranka na 2. mestu po javnomnenjskih raziskavah! Kdo laže?
Odgovori
-1
2 3
SDS_je_poden
17. 01. 2026 19.29
Ti.
Odgovori
0 0
Srebrni breg
17. 01. 2026 19.29
Velika laž. Se ve od kod prihaja zavajanje, da ne bom posebej omenjal.
Odgovori
+1
1 0
slayer2
17. 01. 2026 19.26
Sedaj se lepo vidi,zakaj Slovenija nazaduje s svetlobno hitrostjo, kjer nas po levi in desni vsi dohitevajo in prehitevajo,ampak ja,važno,da se delimo na leve in desne ovce,a ne!!!
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
17. 01. 2026 19.26
Sds ni sos. Ne pozabt.
Odgovori
0 0
gonisetaubi
17. 01. 2026 19.25
no pa je zmaga tle..sds...logar ..nsi..
Odgovori
+1
1 0
Srebrni breg
17. 01. 2026 19.24
Se še spomnimo kako se je sekta pred zadnjimi volitvami bahala, da bo dobila čez polovico glasov. Kako se je končali se tudi spomnimo.
Odgovori
+2
2 0
Prodigy93
17. 01. 2026 19.24
po vseh propadlih projektih socializma po svetu tudi v Slovenijo prihaja spoznanje, da ne deluje!
Odgovori
+1
2 1
biggie33
17. 01. 2026 19.23
Kordiš bo Levici preprečil vstop v parlament, haha neprecenljivo.. zato pa silijo zdaj v dvig minimalne plače 2 meseca pred volitvami..
Odgovori
+0
2 2
Gagg
17. 01. 2026 19.23
Kateri bum barji hocjo spet obsojenega imet na celu vlade?
Odgovori
+2
2 0
Con-vid 1984
17. 01. 2026 19.22
ja, je janša nekoliko manj slaba opcija od goloba, a sta oba hlapca istega židovskega denarja. Druge opcije, ki lahko pridejo v parlament so tudi slabe. Kolege, kolebam med jelinčičem in stevanovičem, oba sta na ič.
Odgovori
+0
1 1
Slovenska pomlad
17. 01. 2026 19.22
Me ne čudi,da SDS vodi,saj popolnoma podpirajo okupacijo Grenlandije in genocid v Gazi.
Odgovori
+5
5 0
sc0rpion
17. 01. 2026 19.21
Kdo še verjame lestvici najbolj priljubljenih politikov? Iz avijona je videti kar nekaj nelogičnosti.
Odgovori
+4
5 1
Daoist
17. 01. 2026 19.21
Volili bomo za komunizem in iztrebili SDS iz države! Za socializem! 💪
Odgovori
-6
2 8
bibaleze
