Vox populi: SDS na vrhu, GS na drugem mestu

Anketo za Dnevnik izvaja Ninamedia. Kot so pojasnili pri časniku, od januarja dalje na vprašanje o strankarskih preferencah ne odgovarjajo anketiranci, ki se volitev ne bodo udeležili. Odgovarjajo tako tisti, ki se nameravajo verjetno ali zagotovo udeležiti volitev, in tisti, ki še ne vedo. Na prvih dveh mestih glede volilne preference tako ostajata največja opozicijska in največja koalicijska stranka. Na tretje mesto se je uvrstila stranka Demokrati Anžeta Logarja, ki bi jo volilo 7,6 odstotka vprašanih (decembra 7,8 odstotka). Sledijo SD s 6,7-odstotno podporo (decembra 6,4). NSi bi volilo 5,3 odstotka vprašanih (decembra 4,3 odstotka), prav toliko tudi skupno listo Levica in Vesna (decembra 5,2 odstotka). Stranko Resni.ca pa bi volilo 3,4 odstotka vprašanih (decembra 3,7 odstotka).

SDS FOTO: Bobo

Sledijo stranke Prerod, ki bi jo januarja volilo 2,8 odstotka vprašanih, SNS (1,9 odstotka), Piratska stranka (1,7 odstotka) in Mi, socialisti! (1,4 odstotka). SLS, Stranka Karla Erjavca - Zaupanje in Glas upokojencev bi volilo po 1,1 odstotka anketirancev. Fokus Marka Lotriča bi volilo 0,9 odstotka vprašanih, Suverene 0,6 odstotka ter Stranko generacij in Zelene Slovenije po 0,5 odstotka. Da ne bi glasovali za nič od tega, je odgovorilo 0,2 odstotka vprašanih. Da ne vedo, koga bi volili, je odgovorilo 15,8 odstotka vprašanih (decembra 19,3 odstotka). Izračun sedežev v DZ ob upoštevanju glasov opredeljenih anketirancev po navedbah Dnevnika kaže, da bi SDS pripadlo 30 sedežev, Svobodi 22 in Demokratom Anžeta Logarja 10. Osem sedežev bi pripadalo SD, po sedem NSi ter skupni listi Levica in Vesna, štiri sedeže pa bi dobila stranka Resni.ca. Da je delo vlade uspešno, meni 38,3 odstotka vprašanih. Kot neuspešno je delo vlade ocenilo 57,3 odstotka, neopredeljenih pa je bilo 4,4 odstotka vprašanih.

Najbolj priljubljena je predsednica