Vox populi: SDS pred stranko, ki bi jo vodil Robert Golob

Tako pri volilni anketi trem omenjenim strankam sledijo Levica (5,9 odstotka), NSi (4,5 odstotka) in LMŠ (4,3 odstotka). Parlamentarnega praga ne bi prestopili SAB (3,1 odstotka), Naša dežela (2,9 odstotka), Konkretno (2,8 odstotka), Vesna (1,9 odstotka), Zeleni Slovenije (1,6 odstotka), Dobra država (1,1 odstotka) in SLS z odstotkom glasov. Manj kot odstotek volivcev bi glasovalo za parlamentarni stranki DeSUS (0,9 odstotka) in SNS (0,7 odstotka) ter za Piratsko stranko (0,7 odstotka). Kar 24,6 odstotka vprašanih ne ve, koga bi volilo oz. se volitev ne bi udeležilo.

SDS bi osvojil 23 sedežev, stranka Roberta Goloba pa 22

Po teh rezultatih bi SDS osvojil 23 poslanskih sedežev, stranka Roberta Goloba 22, SD pa 16. Sledijo Levica z devetimi poslanci, NSi s sedmimi, LMŠ s šestimi in SAB s petimi poslanci.

Anketa, ki je potekala od torka in četrtka prejšnji teden, je zajela vzorec 1050 anketirancev.

Po klasični anketi bi, če bi bile volitve v nedeljo, za SDS glasovalo 18,1 odstotka vprašanih, za SD 13,6 odstotka in za Levico 7,8 odstotka. Sledijo NSi s 5,3 odstotka, LMŠ (5,1 odstotka) in SAB s štirimi odstotki. Pod parlamentarnim pragom bi se znašle stranka, ki bi jo vodil Robert Golob, z 2,4 odstotka, Naša dežela (1,4 odstotka), Resnica (1,3 odstotka) in Piratska stranka (1,2 odstotka). Manj kot odstotek bi glasoval za DeSUS (0,9 odstotka), SNS (0,4 odstotka) in SLS (0,2 odstotka). Neopredeljenih je 31,1 odstotka vprašanih, medtem ko jih 5,4 odstotka ne bi volilo.

Delo vlade je kot uspešno ocenilo 31,2 odstotka vprašanih, kot neuspešno pa 66,7 odstotka. Nazadnje je vlada presegla 30 odstotkov pri vprašanju uspešnosti decembra 2020, spominja časnik Dnevnik.

Anketo so izvedli med torkom in četrtkom na vzorcu 700 oseb.