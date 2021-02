Vox populi: podpora SDS pada, Novakova prehitela Pahorja

Najnovejša javnomnenjska raziskava Vox populi kaže, da je podpora strankam, ki oblikujejo Koalicijo ustavnega loka, zrasla. LMŠ, SAB, SD, Levica in DeSUS bi, če bi bile volitve to nedeljo, skupno osvojile 57 poslanskih sedežev (DeSUS in SAB po pet poslancev, Levica 13, LMŠ 15 in SD 19), svojo podporo bi jim izkazalo 64 odstotkov vseh vprašanih. Tolikšne prevlade v državnem zboru v 30 letih ni imela še nobena strankarska koalicija, rezultate povzema Dnevnik.