70 odstotkov vprašanih meni, da vlada dela slabo

18,1 odstotka vprašanih je na vprašanje, koga bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor, odgovorilo, da SDS. 13,1 odstotka bi jih obkrožilo SD, 8,2 odstotka pa LMŠ. Sledita NSi in Levica, obe s po 7,3 odstotka. 3,6 odstotka vprašanih se je opredelilo za SAB. Ob tem je kar 32,9 odstotka vprašanih odgovorilo z "ne vem", kar je daleč največ v zadnjih mesecih, zmanjšal pa se je delež tistih, ki so odločeni, da na volitve ne bi šli.

Če bi bile volitve prejšnjo nedeljo, bi se politične karte dodobra premešale, kaže tokratna anketa Vox populi, ki jo za časnika Dnevnik in Večer izvaja agencija Ninamedia. Ob kar tretjini neopredeljenih bi največ glasov še vedno dobila SDS, a ji vlade ne bi uspelo sestaviti. Koalicija ustavnega loka bi namreč v državnem zboru zasedla 49 mest, medtem ko bi bili SMC in DeSUS daleč od volilnega praga. Enaka usoda bi doletela SNS, še eno stranko, ki trenutni vladi zagotavlja glasove. Janša oziroma SDS bi tako lahko računala le na glasove NSi.

Tokratno merjenje javnega utripa je pokazalo tudi, da podpora vladi še naprej pada. 70,2 odstotka vprašanih njeno delo ocenjuje kot neuspešno, 26,1 odstotka pa kot uspešno. Za primerjavo: da vlada dela dobro, je aprila menilo 29,5, da dela slabo, pa 67,3 odstotka vprašanih.

Med politiki je še vedno najbolj priljubljena evropska poslanka Ljudmila Novak, na drugem mestu pa ostaja predsednik republike Borut Pahor. Sledijo predsednica SD Tanja Fajon, predsednik državnega zboraIgor Zorčič, evropski poslanec Milan Brglez in ljubljanski župan Zoran Janković. Na sedmem mestu je poslanec SD Dejan Židan, za njim pa so se do desetega mesta razvrstili prvaki NSi, LMŠ in SAB, Matej Tonin, Marjan Šarec in Alenka Bratušek.

Tik nad dnom lestvice 22 politikov je pristal predsednik SDSJanez Janša, slabšo oceno je dobil le prvi mož SNS Zmago Jelinčič. Oba zato naslednji mesec zapuščata druščino najbolj priljubljenih politikov.